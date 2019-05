Frohburg/Kohren-Sahlis

Ihren 20. Geburtstag hat die Kohren-Sahliser Jugendfeuerwehr zu Monatsbeginn gefeiert. Das traditionelle Maibaum-Setzen der Kohrener Kameraden sorgte für den passenden Rahmen des Festes der Nachwuchs-Truppe. „Seit Februar 1999 führen wir Kinder und Jugendliche an die Arbeit der Feuerwehr heran“, sagte Wehrsprecher Florian Hensel. „Dass diese Bemühungen durchaus von Erfolg gekrönt sind, zeigt die Tatsache, dass inzwischen etwas über 40 Prozent der Kohrener Einsatzabteilung aus ehemaligen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr besteht.“

Geschenke für Kohrener Jugendwehr

Jugendwartin Maria Fichtner konnte während der kleinen Feierstunde zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen, so von Kreisjugendwart Ingolf Szech, der Stadtwehrleitung, aber auch von Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt, der den Nachwuchs mit einer Spende von 300 Euro überraschte. Ebenso kamen die langjährigen Unterstützer Töpfermeisterin Gundula Müller und Agrargenossenschaft Kohrener Land nicht mit leeren Händen. „Ohne die zahlreichen Unterstützer der letzten Jahre wäre die Kinder- und Jugendarbeit nicht in dieser Qualität möglich gewesen“, sagte Fichtner. Dank ging auch an ihre drei Mitstreiter, welche mit der Ehrenurkunde der Jugendfeuerwehr Sachsen geehrt wurden.

Würdigung für Ex-Wehrleiter

Mit einer Auszeichnung für seine Verdienste um die Kohrener Feuerwehr verabschiedete Wehrleiter Lutz Fichtner an diesem Tag zudem seinen Vorgänger Klaus Herrling in den wohl verdienten Ruhestand.

Von Ekkehard Schulreich