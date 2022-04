Kohrener Kulturfreunde auf eigenen Spuren im Sahliser Schloss

Frohburg/Kohren-Sahlis

Nicht der geschichtsträchtige barocke Spiegelsaal von Versailles, sondern der Spiegelsaal des Sahliser Schlosses war glanzvoller Ursprung des Kohren-Sahliser Karnevals. Die Kohrener Kulturfreunde kehrten jetzt, 45 Jahre später, an diesen seither so veränderten Ort zurück – nicht als närrische Akteure auf der Bühne, sondern als Besucher eines endlich in der Rettung befindlichen historischen Bauwerks.

Spiegelsaal hat seit 1977 deutlich gelitten

„1977 wurde hier der erste Fasching gefeiert, Motto ,Fasching im Schloss’“, blickt Tobias Födisch auf eine Ära, die weit vor seiner Zeit als Vorsitzender der Kulturfreunde liegt und die noch weiter zurück reicht. Das einstige Rittergut firmierte da längst als VEG, im Volksmund Volksgut, und im präsentablen Gemäuer fand eine Menge Kultur statt. In den Neunzigerjahren setzte der Verfall ein, trennte die Treuhand Baulichkeiten von Grund und Boden, wechselten die Eigentümer, wuchsen bauliche Schäden. Dass Menschen im Spiegelsaal feiern – heute undenkbar: Teile der Decke sind abgestürzt, das Haus selbst baulich höchst gefährdet. Der neue Eigentümer Andreas Scholz will das grundlegend ändern. Sein Projektleiter Gerd Welker zeigte den Kulturfreunden auf ihrem traditionellen Gründonnerstags-Ausflugs, was geschehen und wie das geschehen soll.

Hier geht es durch das schöne Kohrener Land. Quelle: Jens Paul Taubert

Kleine Garde sucht Mitstreiterinnen

„Über die Ostertage haben die meisten wenig Zeit. Deshalb sind wir immer am Nachmittag des Gründonnerstags gemeinsam unterwegs“, so Födisch: zuletzt, 2019, in der Heuboden-Herberge von Familie Zwicker im nahen Linda, vordem unter anderem in den Schlössern Frohburg und Prießnitz, in den unterirdischen Geithainer Gängen, in der Altenburger Brauerei. Den letzten Fasching richteten die 40 Aktiven 2020 aus, dann kamen die Lockdowns. Dass es im kommenden Winter wieder regulär Fasching geben kann, die Kohrener Kulturfreunde, die fast alle dabei geblieben sind, hoffen das: „Wir wären bereit – definitiv!“ Lediglich die Kleine Garde werde man neu aufstellen müssen, sagt Födisch. Die Mädchen seien aus den Kostümen herausgewachsen. Interessentinnen ab neun oder zehn Jahre könnten sich gerne melden.

Mai-Tanz im Festzelt am alten Bahnhof

Um weit vor der neuen Saison ein Zeichen der Geselligkeit zu setzen, stellt das Team des Frohburger Schützenhauses am 14. Mai ein Festzelt nahe des alten Kohrener Bahnhofes auf. Die Kulturfreunde sorgen für Einlagen, die Diskothek A&S für Musik zum Tanzen, das Schützenhaus für die Gastronomie, Start 20 Uhr, Karten ausschließlich an der Abendkasse.

Von Ekkehard Schulreich