Kohrener Land: Grüne Liga keltert Apfelsaft

Frohburg/Kohren-Sahlis

Äpfel fünf Tonnen, Birnen viereinhalb Tonnen: Die Ernte, die die Grüne Liga mit ihren Helfern von Streuobstwiesen im Kohrener Land holte, ist 2020 überschaubar, aber besser als befürchtet. „Trotz der Spätfröste im Mai, der viele Apfelblüten zerstörte, ist die Ernte immerhin mäßig“, resümiert Tomas Brückmann, der die Gruppe leitet. Unterstützung erfuhren die Umweltschützer durch Eigentümer, die ihre Obstwiesen für das Abernten zur Verfügung stellten.

Aus diesen Früchten wird naturtrüber Saft. Quelle: Verein

Kohrener Grundschüler gestalten Etikett

Aus den Früchten wird der naturtrübe Kohrener Saft gekeltert, der nicht nur in der Region, sondern vor allem auch in Leipzig viele Liebhaber und Abnehmer hat. Kohrener Grundschüler sorgen traditionell für ein besonderes Flaschen-Etikett. Der Saft ist ab Dezember über Förderverein der Schule und über den Marktschwämer-Verkauf in Leipzig zu haben. „Streuobstwiesen sind wichtige Lebensräume für geschützte Tiere und Pflanzen, insbesondere für Insekten“, sagt Brückmann. Zudem seien sie ein elementarer Bestandteil des Landschaftsbildes im Kohrener Land. Diese Wiesen zu erhalten, funktioniere am Besten, indem man sie nutze: „Das Saftpressen ist praktischer Naturschutz.“

Von es