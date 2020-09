Kohrener Land: Töpferhaus und Molkerei arbeiten zusammen

Frohburg/Kohren-Sahlis/Penig

Eine Partnerschaft verbindet jetzt die sich neu strukturierende Kohrener Landmolkerei aus Penig und das schon Jahrhunderte bestehende Töpferhaus Arnold aus Kohren-Sahlis. Zusammenarbeiten wollen sie vor allem beim Marketing und der Vermarktung. Was die auf den ersten Blick so unterschiedlichen Unternehmen verbindet, sind ihre regionale Verankerung und ähnliche Kern-Zielgruppen: Menschen im Kohrener Land, in Sachsen, Thüringen-Sachsen-Anhalt.

Beliebtes Kohrener Design prägt die Milchverpackungen

„Heimat ist ein gutes Gefühl“, sagt Karina Werner, eine der beiden Geschäftsführerinnen des Töpferhauses, das nachweislich seit 1548 produziert. Die Molkerei, die Milch aus der Region verarbeite, und die traditionsreichen Töpferwaren passten sehr gut zusammen. Dieses Heimatgefühl wolle man hier und über das Kohrener Land hinaus spürbar machen. Im Mittelpunkt der Kooperation steht das Kohrener Blau-Weiß, die beliebteste Serie der Kohrener Töpferware. Die Gefäße dieser Serie werden nicht nur auf dem neuen Design der Bauernlinie der Molkerei abgebildet. Sie können bald auch im Milchladen in Penig erworben werden. Darüber hinaus will das Töpferhaus die Milchprodukte der Landmolkerei anbieten – „sobald wieder die Möglichkeit besteht, auf Töpfermärkten auftreten zu können, die im bisherigen Jahresverlauf aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten“.

Anzeige

Zwei Arten Blau-Weiß: als Töpferware und als Milchverpackung. Quelle: Bianka Behrami

Weitere LVZ+ Artikel

Unikate statt Massenware

„Viele dieser Gefäße passen perfekt zu Milchprodukten. Töpferware kam im 19. und 20. Jahrhundert in der Milchverarbeitung, in der Vorratshaltung und als Geschirr zum Einsatz“, sagt Jörg Rögner, der mit Rüdiger Fricke die Landmolkerei leitet. Er schätze die Handarbeit, die den Gefäßen einen Unikat-Charakter geben. Im Anspruch, keine Massenware zu produzieren, stimme man überein. Als erste sächsische Bio-Molkerei biete man neben einer kleinen Palette an Bio-Produkten Weidemilch- und Heumilch-Spezialitäten an. „Mengenmäßig herausragen wird allerdings die neue Bauernlinie, mit der die Kohrener Landmolkerei die ganze Bandbreite eines Milch-Basis-Sortiments bietet.“

Die Kohrener Landmolkerei entstand 2012 aus einem Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit September 2019 ist sie im Besitz der Conzima Food GmbH aus Wiggensbach im Allgäu. Die 87 Mitarbeiter stellen in erster Linie Milch, Joghurt und Milchmixgetränke her.

Von Ekkehard Schulreich