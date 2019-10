Kohrener Landmolkerei startet nach Insolvenz neu durch

Penig

Sechs Jahre nach ihrer Eröffnung hat die Kohrener Landmolkerei eine Insolvenz überstanden, einen neuen Eigentümer und zwei neue Geschäftsführer. Die Conzima Food GmbH aus dem Allgäu, auf die strategische Neuausrichtung von (Lebensmittel-)Unternehmen am Markt, auf Einkaufsoptimierung und Marken-Management spezialisiert, erwarb die im September 2013 eröffnete Molkerei.

Sie will die 75 Mitarbeiter weiter beschäftigen, sogar aufstocken und – so formuliert es Rüdiger Fricke, mit Jörg Rögner neuer Geschäftsführer – „die Regionalmarke Kohrener Landmolkerei fest in der Region verankern“.

Kundschaft ist schnell zurück gekehrt

„Es ist sehr gut angelaufen. Dass die Kundschaft schlagartig zurückgekommen ist, finde ich sehr positiv. Die Marke wird gewollt. Inzwischen werden alle Artikel wieder produziert“, sagt Jörg Rögner. Bei Edeka und Rewe, bei Globus und Real in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stünden sie wieder in den Regalen; Kaufland sei ab nächster Woche wieder im Boot.

Die neue Geschäftsleitung bringe langjährige Erfahrungen, Wissen und Kontakte ein; zudem sichere der Verkauf an Conzima frisches, dringend benötigtes Kapital, sagt der Rechtsanwalt Thomas Jacobs von der Kanzlei Brinkmann & Partner. Ihn hatte das Amtsgericht Chemnitz im Juli als Insolvenzverwalter eingesetzt. „Uns blieb nur ein kurzer Zeithorizont, um die Molkerei zu retten. Da ein Verkauf schon länger im Gespräch war, gab es zum Glück eine Liste von potenziellen Interessenten, die wir ansprechen konnten.“

Die Landmolkerei entwickelte in den vergangenen Jahren viele eigene Produkte, besonders beliebt – die Heumilch. Quelle: Frank Schmidt

Kohrener Landmolkerei setzt weiter auf die Region

Gegründet hatten die Molkerei sechs Milchproduzenten aus dem Leipziger Raum und aus Sachsen-Anhalt mit dem Ziel, regional erzeugte Milch auch maßgeblich in der Region zu verarbeiten und zu vermarkten. Henk Brontvoort, Betriebsleiter des Milchhofes Aderstedt-Tarthun aus der Magdeburger Börde, betrachtete sie damals als ein Gegengewicht zu den großen Genossenschaften und Aufkäufern. „Ich denke, wir haben mehr Einfluss auf die Preisgestaltung, werden unabhängiger.“

Ein ambitioniertes Vorhaben mit der Konsequenz eines jahrelangen Kraftaktes, so Jacobs, denn: „Das Unternehmen war Gesellschafter-finanziert.“ Es am Markt zu positionieren und eigene Produkte wie etwa die Heumilch zu etablieren, habe viel Geld gekostet und immer wieder Zuschüsse der Gesellschafter erfordert. Zu verkaufen, sei deshalb länger schon erwogen worden, ein erster Versuch aber sei gescheitert.

Die Kohrener Landmolkerei in Penig stellt sich nach ihrer Insolvenz neu auf. Quelle: Jens Paul Taubert

Dank des neuen Eigentümers Conzima Food bekomme die Molkerei „eine Zukunftschance“. Im Zuge der Insolvenz konnten die Lieferanten die Verträge lösen, so Unternehmenssprecher Wolfgang Rommel: „Derzeit finden Gespräche mit Milchbauern statt, die Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Die Resonanz ist groß.“ Bis Ende des Jahres wolle man 50 Millionen Liter Milch unter Vertrag haben.

Heumilch hat gute Markt-Chancen

„Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren mehrere Molkereibetriebe unter unserem Dach zu vereinen und diese konsequent auf die Nischenproduktion auszurichten“, sagt Geschäftsführer Rüdiger Fricke. „Unser Fokus wird dabei eindeutig auf der Leistungs- und Qualitätsführerschaft liegen.“ Fricke sieht den Platz der Kohrener Landmolkerei, die für 18 Millionen Euro inklusive einer Förderung des Freistaates Sachsen von 4,8 Millionen Euro im Peniger Gewerbegebiet Tauscha errichtet worden war – ursprünglich sollte sie im Kohrener Land entstehen –, „zwischen konventioneller Milch und Bio-Milch“.

Der Handel setze zunehmend auf Besonderes aus der Region: „Da hat unsere Heumilch als Premium-Produkt gute Marktchancen.“ – „Wir haben die Kohrener Landmolkerei ja gekauft, um zu wachsen“, bestätigt Jörg Rögner. Das bedeute auch, dass man die Personalverluste im Zuge der Insolvenz ausgleiche und demnächst bis zu einem Dutzend Stellen neu besetze.

Von Ekkehard Schulreich