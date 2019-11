Kohrener Lokschuppen steht zum Verkauf

Frohburg/Kohren-Sahlis

Dass der Lokschuppen am Kohrener Bahnhof, der vor mehr als einem halben Jahrhundert den Dampfrössern der Bimmelbahn als Unterstand diente, verkauft wird, beschloss der Frohburger Stadtrat bereits im vergangenen Jahr. Jetzt klärte er die Konditionen: 45.000 Euro sollen das Gebäude und eine 2700 Quadratmeter große Teilfläche des einstigen Bahnbetriebsgeländes kosten.

Voraussetzung für den Erwerb sind die Vorlage eines Nutzungskonzeptes, der Nachweis der Liquidität und eine Sanierung des Objektes. Diese Entscheidung fiel einstimmig, obwohl es zu Sitzungsbeginn plötzlich gar nicht mehr danach ausgesehen hatte.

Ortschaftsrat hatte plötzlich Einwände

Der Ortschaftsrat von Kohren-Sahlis äußerte – entgegen seines Beschlusses von 2018 – nun Bedenken gegen den Verkauf und widersprach mit 6:1 Stimmen. Das Gebäude würde genutzt, um Materialen zu lagern, etwa Sandsäcke für den Hochwasserschutz. Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) war dieser Sinneswandel mitnichten plausibel. 2018 habe Einvernehmen geherrscht – nicht nur, weil es Interessenten gab, sondern vor allem, weil die Kommune keine triftige Verwendung für die Immobilie habe.

Die Lokhalle am Kohrener Bahnhof soll verkauft werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Gar nicht zu reden davon, dass es höchste Zeit würde, diesem in einen Dornröschenschlaf gefallenen Gelände ein Gesicht zu geben. „Dieser ganze Bereich ist wie ein zweiter Ortskern für Kohren-Sahlis.“ Den zu entwickeln, sei die Herausforderung. „Da müssen Vorschläge von den Kohrenern kommen. Frohburg allein schafft das nicht.“ Durch den Verkauf werde die Nutzbarkeit öffentlicher Flächen nicht geschmälert. Der Montottoneplatz und der Spielplatz blieben unberührt. Wie in der Vergangenheit gebe es ausreichend Raum für die Treffen des Oldtimervereins und um ein Festzelt aufzustellen.

Mohaupt : Rathaus und Burg wichtiger

Wenn man für das Lagergut im Lokschuppen und für den Hausmeister andere Möglichkeiten finde, spreche nichts gegen einen Verkauf, revidierte Siegmund Mohaupt ( CDU), zugleich Ortsvorsteher von Kohren-Sahlis, die Vorbehalte des Ortschaftsrates: Um der Kommune eine finanzielle Last zu nehmen, sei der Verkauf in Ordnung. Für Kohren viel wichtiger sei der Erhalt des Rathauses und der Burgtürme.

Siegmund Mohaupt (CDU), Ortsvorsteher von Kohren-Sahlis, plädiert für den Verkauf des Lokschuppens. Quelle: Jens Paul Taubert

Hiensch : Hochwasserschutz ist keine Hürde

„Wir müssen auf Hochwasser vorbereitet sein. Doch das ist kein Grund, den Schuppen nicht zu verkaufen“, sagte Hiensch. Was dort lagere, sei aber „fast alles Schrott“. Es gebe andere Kapazitäten, und für Hausmeister-Dienste schaffe man im Zuge der Grundschul-Sanierung Platz im ausgedehnten Kellergeschoss. Hätte er geahnt, dass es Unklarheiten gebe, wäre er im Ortschaftsrat selbst aufgetreten.

Siegfried Runkwitz (Linke) regte an, in die Ausschreibungsunterlagen den Passus aufzunehmen, dass man eine touristische Nutzung des nicht unter Denkmalschutz stehenden Ensembles bevorzuge. Die Ausschreibung soll umgehend veröffentlicht werden. Frühestens im März, so der Bürgermeister, werde der Stadtrat wohl über den Verkauf an einen Interessenten befinden können.

Von Ekkehard Schulreich