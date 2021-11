Kohrener Oldtimer-Fans fahren an die Sachsen-Spitze

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Gewinner der Sächsischen Landesmeisterschaft im KfZ-Veteranensport werden traditionell ausgezeichnet, wenn der Oldtimerverein Kohren-Sahlis im ADAC auf dem Elisenhof in Terpitz sein Drachenfest ausrichtet – eigentlich. Die Siegerehrungen finden eigentlich in jedem Jahr statt. Und eigentlich gibt es zuvor im Jahr mindestens sechs Meisterschafts-Wertungsläufe. Corona änderte alles. Immerhin gab es jetzt Preise – verspätet für die Saison 2020.

2020 nur zwei Läufe – 2021 kein Wettbewerb

Sonst findet ein großes Treffen von Oldtimerfreunden aus ganz Sachsen mit Hunderten Fahrzeugen, verbunden mit Drachensteigen für die ganze Familie, als Fest für die Sachsenmeisterschafts-Teilnehmer statt. Diesmal reduzierte sich das aufs Vereinsheim des Oldtimervereins. Ausgezeichnet wurden allerdings nur die Sieger für das vergangene Jahr. Denn deren Ehrung musste am Saisonende ausfallen. Statt der geplanten sechs Termine hatten 2020 nur zwei durchgeführt und bewertet werden können. Und 2021 fanden erst gar keine Läufe statt.

Die Oldtimerfreude und -freundinnen ließen sich von Corona dennoch nicht die Laune verderben. Mehr als 60 Starter kamen jetzt nach Terpitz und wurden von Vereinschef Reinhard Pohl begrüßt. Vor dem Domizil konnten endlich wieder Oldtimer bewundert werden.

Das ist der Himmel über Terpitz noch ungetrübt gewesen: Oldtimer-Parade beim Drachenfest 2019. Quelle: Peter Ruf

Elf von 13 kommen auf das Siegertreppchen

Bilder aus besseren Tagen, vom Drachenfest 2019, stimmten die Gäste ein. Der Vorsitzende des KfZ-Veteranensports in Sachsen, Steffen Dolina, dankte allen, die 2020 unter den erschwerten Bedingungen gefahren waren und die die Organisation gestemmt hatten. In elf Klassen war gestartet worden.

Der Oldtimerverein Kohren-Sahlis war erneut einer der erfolgreichsten. 13 seiner Männer und Frauen nahmen teil, elf von ihnen konnten auf das Siegertreppchen steigen. In der Klasse Motorrad Jugend machten gleich drei Kohrener die ersten Plätze unter sich: Sieger Claus Schmidt, Vize Justin Große und Laura Schmidt. Drei weitere Mitglieder sicherten sich erste Preise: Leander Lätzsch, Lisa Lätzsch und Frank Hermsdorf.

„Wir sind stolz, dass wir wieder so gut abgeschnitten haben, vor allem im Jugendbereich. Es zeigt, dass wir als Verein gut aufgestellt sind“, resümierte Reinhard Pohl. Für das nächste Jahr wünschte er sich wieder mehr Normalität. Die Termine sind schon fest eingeplant. Start der Saison wird am 1. Mai in Espenhain sein – wenn es Corona erlaubt.

Von Peter Ruf