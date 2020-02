Kohrener Oldtimerfreunde feiern 20. Gründungstag

Frohburg/Kohren-Sahlis

Ein Jubiläum steht den Oldtimerfreunden Kohren-Sahlis ins Haus: Der Verein, der auf seinem Feld weit über das Kohrener Land hinauseilt Begriff ist, wird 20. Das Gründungsjubiläum wird am 20. Juni mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür gefeiert. Und zwar in jenem Gebäude, das die Mitglieder ab 2003 mit viel Kraft, Fördergeld und Unterstützung aus der Region herrichteten: im Vereinsdomizil in Terpitz, das nicht nur dem Oldtimerverein offen steht. Darüber hinaus will man erneut bei der Sachsenmeisterschaft der Oldtimer punkten. Zudem gibt es Anfang August eine Neuauflage des großen Treffens historischer PKW, Zweiräder und Nutzfahrzeuge in Kohren-Sahlis.

Fest und Vereinabend am 20. Juni

„Die Vorbereitungen für unser Jubiläum stehen im Großen und Ganzen“, sagt Reinhard Pohl. Er, der zu den Gründungsmitgliedern an der Schwelle des neuen Jahrtausends zählt, hat seit einem Jahr den Vorsitz des 90 Mitglieder zählenden Vereins inne. Er löste Klaus Sliwanski ab, der den Verein über mehr als anderthalb Jahrzehnte prägte und der sich aus Gesundheits- und Altersgründen ein Stück zurück genommen hatte. Ein Tag der offenen Tür am 20. Juni soll zeigen, wie intensiv die Oldtimerfreunde im Kohrener Land verwurzelt sind. Eingeladen sind alle, die sich im Terpitzer Vereinshaus und im Technikmuseum umschauen wollen. Befreundete Oldtimervereine, Gewerbetreibende, Vertreter des ADAC Sachsen, lokale und Landespolitiker werden erwartet. Vor dem Gebäude werden historische Karossen präsentiert. Ein Vereinsabend mit Tanzkapelle ist geplant.

Ziel sind noch mehr vordere Meisterschaftsplätze

Parallel zu den Vorbereitungen des Vereinsgeburtstags stellten die Mitglieder, die aus dem Umland, aus Leipzig, Chemnitz und Ostthüringen kommen, einen neuen Jahresplan auf. Die Kohrener richten den zweiten Lauf der Sachsenmeisterschaft auf. Am 16. Mai geht es dann „Rund um das Kohrener Land“. Dass dieser Termin am Wochenende des Topfmarktes liegt, sieht Pohl nicht als Beinbruch: „Ich gehe davon aus, dass sich eine Einigung findet. Wir nehmen uns ja das Publikum nicht gegenseitig weg.“ Traditionell ist es an den Kohrenern, den Meisterschaftsabschluss am 31. Oktober auszurichten, kombiniert mit dem Drachenfest für die ganze Familie am Terpitzer Elisenhof.

Dass sich in der zurück liegenden Saison elf der 16 Vereinsfahrer bei der Meisterschaft in den verschiedenen Klassen auf Podestplätzen einkamen, erfüllt Reinhard Pohl mit Genugtuung. „Dieses Jahr sind wir sogar noch ein paar mehr. Vor allem in der Jugendklasse bekommen wir Verstärkung“, sagt er. Letzteres sei ein großes Pfund. Erklärtes Ziel sei es, mehr jüngere Mitstreiter für den Oldtimersport und für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Ein Aushängeschild dafür ist das alljährliche Treffen im Sommer, zu dem mehrere Hundert Fans und Besucher nach Kohren-Sahlis kommen - diesmal am 2. August. Darüber hinaus organisiert der Verein Veranstaltungen mit historischen Fahrzeugen andernorts, so das Treffen am 1. Mai in Espenhain und am 27. Juni im Gewerbegebiet Penig; gemeinsame Fahrt ab Kohren inklusive. Fortgeführt werden außerdem die Schulungen für Verkehrsteilnehmer und im Herbst und Winter die Skatabende.

Vor dem Feiern steht das Reparieren

Ehe im Juni die Geburtstagsgäste nach Terpitz kommen, legen die Vereinsmitglieder Hand an an die Gebäudesubstanz. Der alte Gasthof, der zum Vereinsdomizil umgebaut wurde, braucht Zuwendung. Die Fassade des Hauptgebäudes und das Fachwerk der Werkstatt müssen ausgebessert werden. Reinhard Pohl: „Das schaffen wir bis zum Jubiläum.“

Das sind die nächsten Termine: 3. April, 19 Uhr, Mitgliederversammlung; 24. April, Kraftfahrer-Schulung, 19 Uhr

https://www.oldtimer-ks.de/

Von Ekkehard Schulreich