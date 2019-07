Frohburg/Kohren-Sahlis

Die erste Stufe haben die Kohren-Sahliser „Turmspatzen“ genommen: Die Einrichtung der Johanniter-Unfallhilfe schaffte es im 6. Sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb unter die 30 besten Einrichtungen im Freistaat. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Unser Kinder-Garten – ein nachhaltiger Bildungsraum!“.

Neue Leiterin: Das Thema passt zu uns

„Das ist ein Thema, das unsere Intentionen trifft“, sagt Silke Jäkel, die in der Nachfolge von Randi Nickel die Einrichtung seit Mai leitet. Man verfüge über ein ökologisch errichtetes Gebäude mit einem großen grünen Grundstück. Naturnähe spiele im Täglichen schon eine große Rolle. „Der Wettbewerb ist Anlass, uns noch stärker darauf zu konzentrieren und neue Projekte zu entwickeln“, sagt sie. Nach dem Nehmen dieser ersten Hürde gelte es, bis Jahresende Abrechenbares umzusetzen. Gedacht sei an einen kleinen, von Büschen gesäumten Spielhügel für den Krippenbereich, an eine Erweiterung der Hochbeete für Gemüse und an mehr Blühendes für die Bienen. Kinder, Eltern, Kita-Team, Träger und Firmen aus der Region wirkten dabei eng zusammen: „Dafür sind wir dankbar. Es müssen auch alle mit an Bord sein, sonst schaffen wir es nicht.“ Die Einrichtung betreut rund 200 Mädchen und Jungen und betreibt auch den in der Grundschule untergebrachten Hort.

Kultusministerium : Wohlfühl-Oasen schaffen

Die Preisträger der ersten Stufe können sich über jeweils 400 Euro freuen. Sie sind automatisch für die nächste Stufe des Wettbewerbs qualifiziert. „Kinder lernen spielend und ein Garten bietet dafür viele Anreize. Der Außenbereich fördert bei den Kindern vor allem den verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Umwelt", sagte Kultus-Staatssekretär Herbert Wolff bei der Übergabe in Dresden. Wer die Natur mit allen Sinnen erlebe, sei es beim Bepflanzen eines Beetes oder beim Experimentieren im Wasser, lerne sie zu schätzen und zu schützen. "Die Preisträger haben alle besonders kreative Projekte eingereicht, mit denen sie ihre Außenanlagen zu naturnahen Lern- und Wohlfühl-Oasen erblühen lassen wollen.“

Von Ekkehard Schulreich