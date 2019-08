Frohburg/Kohren-Sahlis

Dass die aktuelle Trockenheit so lange anhält, bis das Regenrückhaltebecken in Terpitz errichtet ist, mag sich niemand wünschen. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass die anhaltende Dürre mit einem Unwetter endet. Einem Unwetter, das den Rattebach binnen Minuten anschwellen und über die Ufer treten lassen könnte.

Landestalsperrenverwaltung braucht ein Jahr Vorlauf

Die verheerende Kraft solcher Wassermassen kennen die, die in Kohren-Sahlis, Streitwald, Frohburg, Benndorf oder Borna an der Wyhra leben aus leidvoller Erfahrung. Dass der Bau des Beckens, seit vielen Jahren in der Planung und noch immer im Genehmigungsverfahren, nicht erfolgt, können sie nicht begreifen. Doch selbst wenn Ende dieses Jahres endlich Baurecht vorliegen würde, brauchte die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) mindestens ein weiteres Jahr Vorbereitungszeit, ehe der erste Bagger anrollt.

Wenn das Wasser kommt, dann helfen Sandsäcken in Kohren-Sahlis nur bedingt. Quelle: Jens Paul Taubert

Bau muss europaweit ausgeschrieben werden

„Das Rückhaltebecken ist nicht nur für Kohren, sondern auch für Frohburg und Borna wichtig“, sagt Axel Bobbe, der die LTV-Niederlassung in Rötha leitet. Die Brisanz sei ihm bewusst, doch ohne Genehmigung könne man nicht in detaillierte Vorbereitungen gehen: „Es bringt nichts, im Vertrauen auf eine Genehmigung Mittel zu planen. Das würde andere ebenso dringende Vorhaben im Freistaat blockieren.“

Das Geld für den Bau sei eingeplant. Und man bereite verschiedenes vor, etwa die Sicherung der benötigten Grundstücke für Damm, Baustraßen und ähnliches. „Konkret wird es aber erst, wenn ich den Bescheid habe. Und danach passiert mindestens ein Jahr für die Bürger nichts Sichtbares", so Bobbe. Er verweist auf die Ausführungsplanung und auf die Ausschreibung, die europaweit erfolgen müsse. Allein letzteres dauere günstigstenfalls ein Vierteljahr.

Prognosen, wann die LTV in den Taleinschnitt oberhalb von Terpitz tatsächlich loslegen könne, will der Behördenchef deshalb nicht abgeben. Er hoffe auf eine Baugenehmigung Ende 2019. Doch der Verfahrensweg bis dahin sei lang und steinig; es gebe unter anderem verschiedene Einsprüche aus naturschutzrechtlicher Sicht, die geprüft und entschieden werden müssen.

Landesdirektion: Verfahren läuft noch

„Die Anhörung der von der zweiten Änderung zur Genehmigungsplanung betroffenen Behörden, Vereinigungen und Privaten ist abgeschlossen“, sagt Mandy Peschang, stellvertretende Sprecherin der Landesdirektion Sachsen. Die Behörde leitet das Planfeststellungsverfahren. Stellungnahmen und Einwendungen habe der LTV übersendet; die werde sich bis 30. August dazu positionieren. „Danach und nach dem Abschluss des Änderungsverfahrens wird ein Erörterungstermin anberaumt, in dem – soweit möglich – auch inhaltliche Fragen geklärt werden.“ Peschang rechnet mit zwei Jahren Bauzeit, Bauherr Axel Bobbe mit zwei bis drei Jahren.

Bürgermeister: Prozedere dauert viel zu lange

„Dass eine ausreichende Regenwasserrückhaltung vor Kohren-Sahlis, der Wyhra und den folgenden Ortslagen zwingend erforderlich ist, haben mehrere Überschwemmungen in den letzten 20 Jahren eindeutig bewiesen“, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW).

Deshalb handele es sich „um eine sehr wichtige und notwendige Investition für den ausreichenden Hochwasserschutz“. Aus dieser Auffassung hätten Kohren-Sahlis und Frohburg nie einen Hehl gemacht. „Ich kann nur hoffen, dass es keine Hochwasser bis zur Fertigstellung der Regenwasserrückhaltung gibt.“

Planfeststellungsverfahren, so formuliert Hiensch seine grundsätzliche Erfahrung, „behindern und verzögern in der Regel alle Investitionen. Im Wissen darum gewinnen vielfach Verhinderer die Oberhand, ohne selbst zielorientiert eigene Vorschläge zu machen.“ Der LTV könne er dabei keinen Vorwurf machen; deren fachliche Kompetenz zweifele er nicht an.

Von Ekkehard Schulreich