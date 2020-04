Kolka kommt ans Trinkwassernetz – doch einige Anwohner verweigern den Anschluss

Geithain/Kolka

In Kolka haben die Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung planmäßig begonnen. Sie sollen das kleine, zwischen Ossa und Syhra im Tal des Ossabachs gelegene Dorf an das Wassernetz bringen. Gegenwärtig wird im ersten Abschnitt die Leitung von Ossa nach Kolka mittels Bohrspülverfahren verlegt. Unmittelbar danach wird das Netz samt Hausanschlüssen innerhalb von Kolka verlegt.

Verband: Alle kommen ans Netz

„Einige Grundstückseigentümer verweigern jedoch den Anschluss ihrer Grundstücke an das öffentliche Netz. Sie wollen lieber ihre privaten Brunnen weiter nutzen“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Er gehe aber davon aus, dass diese vorher nicht bekannte Verweigerungshaltung zu keiner Bauverzögerung und damit nicht zu Mehrkosten führe. „Es gilt Anschluss- und Benutzungszwang für alle Grundstücke in Kolka“, stellt Kunath klar. Darauf habe man bereits im vergangenen Jahr hingewiesen, als der Verband und die Stadt Geithain gemeinsam mit den Kolkaern über Anschluss-Varianten nachdachte.

Anzeige

100 Meter lang sind die einzelnen Rohr-Segmente. Deshalb sind nur aller 100 Meter kleine Gruben erforderlich. Quelle: Jens Paul Taubert

Weitere LVZ+ Artikel

Damals war der Lückenschluss im Netz auf breite Zustimmung gestoßen. Nicht nur, weil nach zwei trockenen Sommern die Wasserversorgung allein über Brunnen immer komplizierter wurde und mehrere Brunnen in Kolka sogar trocken fielen. Die ungenügende Bereitstellung von Löschwasser hatte in den vergangenen Jahren baurechtliche Konsequenzen der Art, dass geplante Vorhaben so nicht genehmigt werden konnten und die Entwicklung des Dorfes gehemmt wurde

Oberbürgermeister: Kein Verständnis für Verweigerer

„Die große Mehrheit hat zugestimmt, und gemäß Satzung wird deshalb angeschlossen“, sagt Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Verständnis für die Verweigerung habe er keines. „Eine solche Gelegenheit wird es nicht wieder geben.“ Zudem würden die Baukosten geringer, wenn sie sich auf alle verteilten. Zudem habe man das Glück, dass der Verband den Großteil der Investition über Fördermittel abdecke und der Baukostenzuschuss für jeden Eigentümer moderat sei. Rudolph: „Im Jahr 2020 sollte eine gesicherte Trinkwasserversorgung für jeden vorhanden sein - auch für die nächsten Generationen.“

Angeschlossen würden sämtliche Kolkaer Grundstücke, und sämtliche Eigentümer würden wie besprochen zur Finanzierung heran gezogen. Dasselbe treffe für Niedergräfenhain zu. Hier will der Verband in diesem Jahr ebenso letzte Höfe anschließen, und auch hier liegt die Zustimmung offenbar nicht bei 100 Prozent. Wie man mit dem Dorf Dölitzsch verfahren will, das sich ebenfalls noch mit Wasser selbst versorgt, aber mitunter Schwierigkeiten hat, die Parameter einzuhalten, ist laut Versorgungsverband noch offen. Der Anschluss ans Netz ist nur möglich, wenn auch hier Fördermittel bereit gestellt werden.

Von Ekkehard Schulreich