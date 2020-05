Zwenkau

Am Donnerstagabend kam es in Zwenkau zu einem Unfall. Ein Lieferwagen fuhr auf der Bahnhofstraße in Zwenkau in Richtung Pegauer Straße, als aus der Pestalozzistraße von links ein Fahrradfahrer die Straße überquerte. Der Fahrer des Transporters bremste stark, konnte aber trotz einer eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Der 20-Jährige Radler stürzte über die Motorhaube auf den Gehweg. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Wie sich herausstellte, funktionierten an seinem Fahrrad die Bremsen nicht, so die Polizei.

Anzeige

Von vag/LVZ