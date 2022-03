Kongo-Hilfe statt Ski-Urlaub: Geithainerin hilft Kindern

Geithain

Ein mit einer Folie überspanntes Quadrat Beton musste als Schlafplatz herhalten für Eugenie und ihre sechs Kinder. Dass die allein erziehende Mutter aus dem kongolesischen Dorf Maluku seit mehr als einem halben Jahr nicht nur ein richtiges Dach über dem Kopf hat, sondern eine Hütte mit Wänden, einer verschließbaren Tür und Stromanschluss, verdankt sie Jeanette Baronius aus Geithain.

Über ihren Arbeitgeber, das Deutsche Rote Kreuz, kam die die 50-jährige Deutsche mit der Kongo-Hilfe in Kontakt. Sie engagiert sich aber auch privat. Vor wenigen Tagen ist sie von ihrer zweiten Reise aus dem zentralafrikanischen Land zurückgekommen, wo nicht nur der Besuch bei Eugenie sie bestärkte: Dass die Hilfe ankommt. Dass sie wirkt.

Jeanette Baronius mit Schützlingen in Maluku. Quelle: privat

Ihre Töchter akzeptieren Urlaubs-Verzicht

Ein Medizinisches Versorgungszentrum, Schulen für 750 Mädchen und Jungen, zwei Waisenhäuser, nach Geschlechtern getrennt: Was der Altenburger Verein „Hilfe für Menschen im Kongo“ dank der Unterstützung viele Institutionen und Privatpersonen in den vergangenen Jahren in Maluku aufbaute, ist enorm.

Die Einrichtungen verbessern das Leben vor allem der Heranwachsenden signifikant. Sie strahlen aus – und müssen bereits erweitert werden. „Was hier entstanden ist und weiter entsteht, ist beeindruckend. Jetzt, bei meinem zweiten Besuch, war es einfacher für mich. Ich wusste, wo ich mich einbringen kann“, sagt Jeanette Baronius.

Statt mit ihren zwei Töchtern (18 und 17) und dem jüngsten Sohn (neun) – die beiden großen Söhne sind längst aus dem Haus – in den Winterurlaub zu fahren, stieg sie als Teil einer zwölfköpfigen Gruppe in den Flieger nach Kinshasa, die kongolesische Hauptstadt. Hier, anderthalb Autostunden von Maluku entfernt, werden die Hilfseinsätze koordiniert. „Meine Kinder fühlen sich nicht zurückgesetzt. Sie sind stolz drauf. Es gibt eine Menge Leute nicht nur in Geithain, die mittragen, was wir im Kongo tun.“

Dank deutscher Unterstützung sind in dem kongolesischen Dorf Schulen, Waisenhäuser und medizinische Einrichtungen entstanden. Quelle: privat

Frauen brauchen Existenzgrundlage

Bei ihrer ersten Visite hatte Baronius, die im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Geithain tätig ist und sich ehrenamtlich um das Jugendrotkreuz in Geithain kümmert, Eugenie kennengelernt. „Ich habe das Elend gesehen. Und ich habe gemerkt, wie wenig Geld es braucht, um wirksam zu helfen“, sagt sie. 20 Euro überweist sie seither jeden Monat. Die Summe genügt, der Frau samt Kindern einen sicheren und für die Verhältnisse dort komfortablen Platz zu finanzieren.

Wichtig für die Menschen, vor allem die Frauen, sei, Hilfe zur Selbsthilfe anzustoßen. „Sie müssen sich selbst eine Existenzgrundlage aufbauen können, die sie ernährt.“ So stattete sie eine junge Frau mit Mehl und Öl, mobilem Herd, Tisch und Stuhl aus, damit sie auf dem Areal der Schule eine Art Kräppelchen backen und verkaufen kann.

Beim Matratzen-Kauf für das Waisenhaus. Quelle: privat

Geithainerin erfährt viel Zuspruch

Spenden des Geithainer DRK-Ortsvereins ermöglichten es Jeanette Baronius, für ein Dutzend im Waisenhaus lebende Kindern Matratzen zu kaufen. „Viele, die hörten, dass ich wieder in den Kongo fahre, haben das möglich gemacht.“ Sie konnte sich überzeugen, dass der ausgemusterte Rettungswagen, den das DRK im vergangenen Jahr samt Hilfsgütern nach Maluku verschiffte, rollt und beste Dienste leistet.

Nahe ging ihr das Wiedersehen mit Lavie, einem kleinen Mädchen, das die 1. Klasse besucht. Ermöglicht hat das der Geithainer DRK-Kreisverband, der als Schulpate das nötige Schulgeld aufbringt. „Wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können, lernen sie weder lesen noch schreiben noch rechnen. Dann haben sie keine Chance“, sagt Baronius. Deshalb lohne es sich zu helfen – „auch wenn ich natürlich weiß, dass man nicht alle retten kann“. Es motiviere zu sehen: „Das, was du gemacht hast, fruchtet.“

Jeanette Baronius mit dem Mädchen Lavie, für das das Geithainer DRK eine Schulpatenschaft übernommen hat Quelle: privat

Deshalb steht es für Baronius außer Frage, im nächsten Jahr erneut für eine Zeit in den Kongo zu reisen. „Mir gefällt es einfach, dass ich etwas tun kann. Klar, auch hier lässt sich vieles machen – aber die Menschen dort, die leben in unglaublicher Armut, sind sich selbst überlassen. Da kann man selbst mit kleinen Gesten wirklich helfen.“

Von Ekkehard Schulreich