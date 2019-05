Bad Lausick

Die langjährigen Kooperationspartner Netzwerk für Demokratische Kultur Wurzen und das Erich-Zeigner-Haus Leipzig sind neue Mitglieder des Kinder- und Jugendrings Landkreis Leipzig. Sie wurden auf der kürzlichen Mitgliederversammlung in Bad Lausick begrüßt. Der Wurzener Verein ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Demokratiearbeit im Kreis aktiv und koordinert unter anderem die Lokale Partnerschaft für Demokratie mit, während der Verein Erich-Zeigner-Haus seit mehreren Jahren im Landkreis erinnerungskulturelle Jugendprojekte durchführt. Gemeinsam mit dem Verein initiierte der Jugendring Stolperstein-Projekte in Colditz, Grimma, Frohburg und Geithain und die Verlegung der Stolperschwelle in Erinnerung an das Lebensbornheim Kohren-Sahlis. Der Jugendring, der sich als Dachverband der Jugendverbandsarbeit im Landkreis Leipzig versteht, vereint damit 43 Mitgliedsvereine und -kommunen.

Projekte vorgestellt

Die Veranstaltung wurde genutzt, um den Mitgliedern die aktuelle Arbeit der Geschäftsstelle und der Projekte vorzustellen. Dazu gehören das Flexible Jugendmanagement, „Face to face – interkulturelle Öffnung von Jugendverbänden“ auf der Alten Rollschuhbahn Bad Lausick, den neuen „Mit.wirkungsladen“ in Borna und das Jugendbeteiligungsprojekt in Böhlen „Ohne Jugend sieht unser Ort alt aus“ .

Vorstandsmitglieder gewählt

Außerdem wurden Vorstandswahlen abgehalten. Dabei wurden Anett Konzack-Klingner (Kindervereinigung Leipzig) als Vorsitzende sowie Sandra Münch (Bon Courage), Lars Walnsch (Querdenken), Tobias Burdukat (FJZ Grimma) und Henrik Domrös (Landesfilmdienst Sachsen) in den Vorstand gewählt.

Freiwillige Soziale Jahr beim Kreis-Jugendring

Der Jugendring ist Einsatzstelle für das Freiwillige Soziale Jahr ( FSJ) – Politik ab 1. September. Es geht um Projekte von und mit Jugendlichen im Landkreis Leipzig. Bewerben können sich junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren, die Lust auf Bildungs- und Projektarbeit mit Jugendlichen haben, die eigenständig arbeiten und ihre Ideen einbringen. Lea Döring aus Brandis absolviert aktuell solch ein Jahr. Die Vielfältigkeit gefällt ihr, sagt die 20-Jährige: „Außerdem organisiere ich ein eigenes Projekt: das Jugendcamp für Beteiligung ,Jetzt reden wir‘ am 22. Juni in Bad Lausick auf der Rollschuhbahn.“ Sie halte das Jahr für eine Bereicherung, „denn man engagiert sich nicht einfach nur für andere, sondern nimmt auch viele coole Erfahrungen für sich selbst mit“.

Von Ekkehard Schulreich