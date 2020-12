Kreis Leipzig: Gibt es zu Weihnachten Gottesdienste?

Borna

Corona stellt auch die Kirche vor ungewohnte Herausforderungen. Seit einem Dreivierteljahr laufen die Gottesdienste anders ab als gewohnt. Mittlerweile ist auch das Singen verboten, Kirchenbesucher müssen Abstand halten und Masken tragen. Trotz potenzieller Ansteckungsgefahr laden die Kirchgemeinden im Leipziger Land zu Christvespern am Heiligen Abend ein. Ein Zwiespalt, über den die LVZ mit dem Superintendenten des Kirchenbezirks Leipziger Land, Jochen Kinder, gesprochen hat.

Frage: Herr Kinder, haben Pfarrer keine Angst vor Corona?

Jochen Kinder: Nicht mehr und nicht weniger als alle anderen auch. Die Pfarrer im Kirchenbezirk sind sehr verschiedene Persönlichkeiten, und keiner von ihnen nimmt das Thema auf die leichte Schulter. Und die Zahl derer, die von positiven Corona-Tests gehört hat, nimmt auch zu.

Wenn also Pfarrer, natürlich, Angst vor Covid-19 haben – müssen dann Gottesdienste am Heiligen Abend wirklich sein? Ministerpräsident Michael Kretschmer hat von Gottesdiensten abgeraten.

Gottesdienste sind möglich, das steht auch so in der Corona-Schutz-Verordnung. Ich verstehe aber, wenn Menschen in diesem Jahr auf den Besuch eines Gottesdienstes verzichten. Deshalb gibt es auch Alternativen, etwa Gottesdienste im Fernsehen. In Borna wird zum Beispiel eine Christvesper von Regio-TV aufgezeichnet. Ich verstehe aber auch die Menschen, die zu Weihnachten eine Kirche besuchen wollen. Die Weihnachtsbotschaft kann ich mir nicht selbst zukommen lassen. Sie muss mir gesagt werden. Das geht auf verschiedenen Wegen, aber viele brauchen dafür den Rahmen eines Gottesdienstes in ihrer Kirche.

Es gibt offenkundig einen Zwiespalt zwischen den Gütern Leben und Gesundheit auf der einen und der Religionsausübung auf der anderen Seite. Wie lässt der sich aushalten?

Wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Es gibt nichts, womit sich Pfarrer, Ehrenamtliche und Gemeindevorstände in letzten Wochen intensiver beschäftigt haben als mit der Vorbereitung der Weihnachtsgottesdienste. Die Leopoldina hat den beiden großen Kirchen in Deutschland bescheinigt, dass sie Gottesdienste so durchführen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Infektionsgeschehen ausgelöst wird. Wir beschränken die Teilnehmerzahl; wer ohne Anmeldung kommt, darf nicht in die Kirche. Es darf nicht gesungen werden. Nur unter diesen Bedingungen sind Gottesdienste möglich.

Nochmal konkret gefragt: Was ist wichtiger Gesundheitsschutz oder Gottesdienste?

Das ist keine Frage, die letztgültig entschieden werden kann. Wir dürfen nicht eindimensional denken. Wenn wir auf die Gesundheit achten, gehört die seelische Gesundheit dazu, und das bedeutet auch Kontakte, Perspektive und Hoffnung. Körperliche Unversehrtheit heißt auch, den Menschen nicht auf physiologische Vorgänge zu reduzieren. Im Frühjahr haben wir den Fehler gemacht, Menschen aus Gründen des Infektionsschutzes in Pflegeheimen nicht zu besuchen und Sterbende allein zu lassen. Die Menschen fragen nach den Gottesdiensten. Viele Christvespern sind schon ausgebucht.

Sollte ein Weihnachtsgottesdienst zu einem Superspreader-Ereignis werden, wie gehen Sie damit um? Können Sie das verantworten?

Es würde mich sehr beschäftigen und traurig machen. Ich kann das aber dann verantworten, wenn wir uns im Vorfeld alle Gedanken gemacht haben, möglichst viele Risiken auszuschließen. Um allerdings jedes Risiko auszuschließen, dürften wir uns gar nicht aus dem Haus bewegen. Es gibt riesige Beschränkungen für Gottesdienste. Wenn wir die alle einhalten – und das tun wir – , haben wir alles gemacht, um die Risiken zu minimieren.

Wenn Sie nicht selbst Pfarrer wären, würden Sie dann zum Weihnachtsgottesdienst gehen?

Vielleicht würde ich zögern, weil es erhebliche Beschränkungen gibt, dass etwa nicht gesungen wird und ich eine Maske tragen muss, dass ich zum Platz geführt werde und nach dem Gottesdienst ohne weitere Kontakte wieder nach Hause gehen muss. Aber ich würde gehen. Ich würde jedenfalls nicht deshalb, weil ich Sorge hätte, mich in dem Gottesdienst zu infizieren, fernbleiben.

Sie sind Familienvater und haben fünf Kinder. Welche Einschränkungen nehmen Sie zu Weihnachten privat auf sich?

Wir werden niemanden besuchen oder empfangen. Wir beschränken uns auf unsere Kernfamilie.

