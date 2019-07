Frohburg/Tautenhain

Genehmigt hat der Landkreis Leipzig eine mobile Brecher-Anlage, die die Reif Baugesellschaft GmbH auf ihrem Tautenhainer Betriebsgelände zeitweise betreiben möchte. Das bestätigt Brigitte Laux, Sprecherin der Behörde, auf LVZ-Nachfrage. „Der Genehmigungsbescheid ist Anfang Juni dem Unternehmen zugegangen. Er ist mit umfangreichen Nebenbestimmungen und Hinweisen versehen.“

Gegen das Vorhaben hatten im Herbst vergangenen Jahres bereits mehrere Einwohner des Frohburger Ortsteils ihre Bedenken öffentlich gemacht. Sie befürchten eine Beeinträchtigung des Dorfes durch Staub und Lärm, die beim Zerkleinern von Betonresten entstehen.

Brand : Wir halten uns an die Genehmigung

„Wir bewegen uns ganz streng im Rahmen der Genehmigung“, sagt Reif- Niederlassungsleiter René Brand gegenüber dieser Zeitung. Die Behörde sei dem Antrag des Unternehmens im Wesentlichen gefolgt. „Wir sind jetzt dabei, die Hinweise und Nebenbestimmungen zu erfüllen und zeigen dem Landratsamt die Inbetriebnahme der Anlage an.“ Wann das so weit sei, könne er nicht sagen.

Ob der Brecher zum Wiederaufbereiten von Baustoffen in diesem Jahr überhaupt noch aufgestellt und tageweise betrieben werde oder ob das erst ab 2020 der Fall sei, lasse sich schwer prognostizieren: „Das hängt davon ab, was wir bauen. Wir nehmen hier nichts Fremden an, sondern nur, was an Verwertbaren auf unseren eigenen Baustellen im Leipziger Südraum anfällt.“

Nur Material von eigenen Baustellen

Die Anlage werde nur dann aufgebaut, wenn eine größere Menge an Material zusammen gekommen sei, so der Niederlassungsleiter. Nach der Aufbereitung der Stoffe, die etwa im Straßenbau eine Wiederverwendung fänden, baue man den Brecher ab und hole ihn erst wieder nach Tautenhain, wenn es neuerlichen Bedarf gebe. „Es gibt genaue Betriebszeiten, wann wir arbeiten dürfen. Die Aufbereitung wird von Messungen begleitet“, so Brand. Damit beauftrage man ein unabhängiges Fachbüro.

Um das einstige Bahnhofsgebäude von Tautenhain, das sich unmittelbar gegenüber des Betriebsgeländes befindet und das sich zurzeit eine Familie zum Wohnsitz ausbaut, zu schützen, errichte man einen zwei Meter hohen Sichtschutz: „Das ist ein Entgegenkommen unsererseits.“ Seine Tür stehe offen, wenn es zum Vorhaben noch Fragen von besorgten Tautenhainern gebe.

Von Ekkehard Schulreich