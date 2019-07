Borna

Die für Mittwoch anberaumte konstituierende Sitzung des neuen Kreistags im Landkreis Leipzig im Bornaer Stadtkulturhaus fällt aus. Grund dafür ist eine „Neufeststellung des Wahlergebnisses der Kreistagswahl“, wie es etwas sperrig in einem Schreiben von Landrat Henry Graichen ( CDU) an alle 86 neugewählten Kreisräte heißt. An der Sitzverteilung im neuen Kreistag ändert sich aber nichts.

Korrektur im Wahlkreis Borna

Konkret geht es um die Stimmenauszählung im Wahlkreis Borna. Dort waren für den AfD-Kandidaten Rolf Tille 411 Stimmen notiert worden, obwohl auf ihn lediglich 391 entfielen. Damit, so heißt es aus dem Landratsamt, habe er weniger als AfD-Kandidat Maik Venske, auf den 400 Stimmen entfallen waren. Beide Kandidaten haben den Sprung in den Kreistag nicht geschafft. Es ändert sich nunmehr aber die Reihenfolge ihrer Plätze auf der Liste der AfD-Kreistagsnachrücker.

Ergebnis muss erneut festgestellt werden

Das hat zur Folge, dass der Kreiswahlausschuss das Wahlergebnis und damit die Reihenfolge der gewählten Ersatzpersonen/Nachrücker erneut amtlich feststellen muss. Erst danach kann sich der neue Kreistag konstituieren.

Sitzung nicht vor Mitte August

Weil es dabei auch noch Widerspruchsfristen gibt und die Landesdirektion Leipzig als übergeordnete Behörde grünes Licht geben muss, dauert es noch einige Zeit, bis es zur ersten Kreistagssitzung kommt. Wie es aus dem Landratsamt dazu heißt, kann diese nicht vor Mitte oder auch erst Ende August stattfinden.

Von Nikos Natsidis