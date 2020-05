Kriegsende: Heimatforscher aus Geithain lernt aus dem Tagebuch einer 20-Jährigen

Geithain/Ossa

Sie war gerade 20 geworden, als die US-Amerikaner im Frühjahr 1945 ihr Dorf erreichten und der Krieg ein Ende fand. Ihrem Tagebuch vertraute die Ossaerin, die später in Geithain lebte und als Lehrerin arbeitete, an, was damals geschah. Da sie Englisch sprach, konnte sie dolmetschen und fand leicht Kontakt. Rolf Stiller aus Ossa, der sich intensiv mit der Geschichte der amerikanischen Besetzung der Geithainer Region befasste, übergab sie im hohen Alter dieses Aufzeichnungen.

Clarence D. Streeter, mit dem sich die junge Tagebuch-Schreiberin ein bisschen anfreundete. Quelle: Repro LVZ

Heimlich Platten gehört und eine Lucky Strike geraucht

„Das Kriegsende ist da!“ - Erst am 14. Mai 1945 notierte die junge Frau diesen entscheidenden Satz, um wenige Zeilen später anzufügen: „Die amerikanischen Truppen sind vorgestern nach Westen abgezogen. Mir hat es richtig leid getan, es waren so nette Jungen darunter.“ Einen Monat zuvor, am 14. April, war der erste US-Panzer durch das Dorf südlich von Geithain gerollt, hatten sich amerikanische Soldaten im Gasthof und in Bauernhäusern einquartiert. Die Familie der Tagebuchschreiberin musste ins Pfarrhaus wechseln. Ihre Freundin Christa und sie freundeten sich mit zwei Soldaten an (“Ein kleiner Flirt genügt!“). Unter den wachenden Augen von Christas Mutter saßen die Mädchen mitunter abends in der Pfarrstube mit Sergeant Clarence D. Streeter aus South Carolina und dessen Freund zusammen. „Was meine Eltern nicht wussten: Nach 1/2 Std. wird Frau T. immer müde und sagt uns Gute Nacht! Dann legen wir Platten auf (T.s haben ein altes Grammophon), tanzen ein bißchen, rauche eine Lucky Strike, und kurz vor 22.00 entlassen wir unsere Gäste durch die Hintertür.“

Jeep ist für Rolf Stiller ein Schlüssel zur Geschichte

Für Rolf Stiller gehen die Notizen der damals 20-Jährigen nicht nur nahe. Sie sind für ihn eine heimatgeschichtliche Quelle. „Für den Einmarsch der Amerikaner habe ich mich schon immer interessiert. Seit der Wende habe ich intensiv geforscht - vorher war das ja nicht möglich“, sagt der 69-Jährige. Dafür schaffte der Autoschlosser in den DDR-Jahren etwas anderes: Er baute einen US-amerikanischen Jeep auf und war damit auf Oldtimer-Veranstaltungen unterwegs - allerdings in sandfarben gespritzter Karosse; das Feldgrau verbat sich wie die Aufschriften und Kennzeichen. Die Geschichte dieses Fahrzeugs ist selbst spektakulär: Es stammt aus einer Lieferung tausender Wagen an die Rote Armee. Nach dem Krieg war es in der Wismut im Einsatz beim Uran-Abbau der Sowjetischen Aktiengesellschaft, gelangte zur LPG Zedtlitz - und wurde dann über Jahre dem Rost und der Selbstbedienungsmentalität von Traktor-Marke-Eigenbau-Tüftlern überlassen.

Erinnerung bewahren ist ihm wichtig

Stiller gelang es, das ausgeschlachtete Wrack zu komplettieren, gründete nach der Wende den 4x4-Club Ossa mit, war mit dem Jeep beim Elbe-Day in Torgau, mit Tausenden anderen zu den Jahrestagen der Landung der US-Truppen in der Normandie (“Erlebnisse, die man nicht vergisst.“). Geschichte ist für ihn Kosmos und Kompass zugleich. „Meine Großmutter hat viel erzählt von den Amerikanern, meine Mutter auch“, sagt er, hat das aufgesogen, hat nachgefragt, recherchiert. „Mein Nachbar Karl Dathe, der hatte ein sehr gutes Gedächtnis, der wusste viele Einzelheiten.“ Die Erinnerung zu bewahren, ist Stillers Intention. Er gehört zum Kreis derer, die in der Ossaer Kirche einen heimatgeschichtlichen Fundus zusammen trugen und gelegentlich präsentieren. Wobei Kreis überholt scheint: „Inzwischen sind wir eigentlich nur noch zwei.“

Von Ekkehard Schulreich