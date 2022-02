Krimi im Thümmlitzwald: Auf der Spur der Steine

Colditz/Grimma

Eine Verabredung mit dem Wolf. Noch dazu im Wald. Das klingt abenteuerlich. Und das ist es auch. Erst recht, wenn der Wolf zur Begrüßung durch einen Felsen illert. Ein Guck-Loch im Stein macht es möglich. Hühnergott? Viel aufregender! Es heißt, Napoleon habe damals eine neue Kanone ausprobiert. Die abgefeuerte Kugel soll den Fels durchbohrt haben.

Wahr oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Hartmut Wolf will niemandem was vorschreiben. Der Heimatfreund richtet nicht darüber, ob die Legende der Waldarbeiter oder die Vermutung der Wissenschaftler stimmt. Letztere nehmen an, dass der Stein bei seiner Entstehung einen Baum umschlossen hat und in der Eiszeit hier strandete.

Noch Fragen? Quelle: Haig Latchinian

Hier, das ist der heutige Thümmlitzwald. Ein kleines, aber feines Wandergebiet zwischen Grimma, Leisnig und Colditz. Voller Fantasie. Beispiel Teufelsstein: Der Sage nach soll dort der Teufel abgesprungen sein. Der Abdruck des Hufes auf dem Stein ist gut zu erkennen. Unweit davon, leicht erhöht, befindet sich eine für Flachlandtiroler gigantisch anmutende Felsnadel.

Lehrpfad hat viele Väter

Der Steinblock ist fünf Meter hoch und gilt als höchster Menhir Sachsens. In grauer Vorzeit diente er als Landmarke. Man soll ihn aus bis zu 30 Kilometern gesehen haben. Rudolf Priemer, Grimmas geschichtliches Gewissen, weiß, dass der Monolith lange in zwei Teile zerbrochen am Boden lag und erst in den Achtzigern wieder aufgerichtet wurde.

Dieser mächtige Monolith misst imposante fünf Meter. Der Menhir gilt als höchster in Sachsen und als einer der höchsten in Deutschland. Quelle: Haig Latchinian

Priemer war schon immer begeistert vom Thümmlitzwald. Er soll es gewesen sein, der als Erster die Spur der Steine mit Farbe markierte: „Das war in den Siebzigerjahren. Ich wollte meine Freunde vom Kulturbund überraschen.“ Der damalige legendäre Oberförster Guntram Heinrich aus Leipnitz legte vor 20 Jahren seinen Waldlehrpfad an.

Die Wegweiser sind inzwischen lückenhaft. Und hier kommt der Sermuther Hartmut Wolf ins Spiel: Der Jungrentner ist dabei, das mitunter verfaulte Holz an den bis zu 20 Stationen auszubessern: „Das Holz stammt ausnahmslos aus dem Thümmlitzwald“, betont der ehrenamtliche Helfer und verweist auf eine schicke Schautafel.

Gefesselt am Böhlener Dorfpranger

Das Holz für den Ständer ist von einer Robinie, der Rahmen aus Traubeneiche, das Dach von der Kiefer. Sprach’s und führt zur nächsten Attraktion – zum Mühlstein. Ihn soll einst Steinmetz Haferkorn in der Mache gehabt haben, heißt es. Bis 1809 stellte er Mühlsteine in den hiesigen Steinbrüchen her.

Der Mühlstein hat eine unglaubliche Geschichte. Quelle: Haig Latchinian

Jener Knabe wohnte in Böhlen. In Zollschwitz hatte er eine Kammer gemietet, in der er Falschgeld fabrizierte. Frau Kretzschmar war seine Komplizin. Sie brachte die Blüten unters Volk. Der Schwindel flog auf, Haferkorn stand gefesselt am Pranger und wurde für zehn Jahre in Waldheim eingebuchtet.

Der Naumann-Stein erinnert an den gleichnamigen Heimatpfleger aus Böhlen. Quelle: Haig Latchinian

Direkt neben den Steinen ist die jeweilige Story kurz und knackig beschrieben. Oberförster a.D. Heinrich, der engste Freund des Thümmlitzwaldes, stützte sich auf Berichte der Heimatfreunde Rudolf Priemer, Rudolf Beck und Walter Naumann. Letzterer starb 1991. An ihn erinnert der Naumannstein mit Ehrentafel.

Folgen der Naturkatastrophen sichtbar

Er habe noch viel zu tun, sagt Hartmut Wolf. Nach und nach will er den Weg der Heinrich, Priemer und Co. instand setzen. Bis dahin bleibt die Route ein Abenteuer in doppeltem Sinne. Wer keine Karte hat, muss vorbeikommende Wandersleute befragen. Oder die nächsten Steine auf eigene Faust suchen – wie zu Ostern die Eier.

Aber genau das ist der Reiz. Gerade für Ferienkinder. Nach den schweren Stürmen der vergangenen Jahre, nach Dürre und Käfern, läuft das große Aufräumen auf Hochtouren. Mitunter sind Wege so aufgewühlt, dass es nur hüpfend weitergeht. Doch der nächste Stein kommt bestimmt. Wie wär’s mit dem Försterstein?

Der Schriftstein, auch Försterstein genannt, erinnert an die Revier- und Oberförster, die von 1822 bis 1902 die Heidelandschaft in einen Wirtschaftswald umgestaltet hatten. Quelle: Haig Latchinian

Auf dem Försterstein, auch Schriftstein genannt, sind all die Namen jener verdienstvollen Revier- und Oberförster vermerkt, die mit ihren Waldarbeitern zwischen 1822 und 1902 die Heidelandschaft in einen Wirtschaftswald verwandelten. Der Thümmlitz gilt seither als Sachsens ältester Forstwald.

Geschichte wird lebendig

Große Geschichte atmen Wald und Wanderer am Wettinplatz. Anlässlich von 800 Jahren Herrschergeschlecht wurde der Ort 1889 eingeweiht. Ein Stein mit den Initialen der Wettiner erinnert auch an Jagden, die mit Andacht begannen und „Schüsseltreiben“ endeten. Schüsseltreiben, das ist Jägerlatein und bedeutet Essen fassen.

Der Wettinstein auf dem sogenannten Wettinplatz. Quelle: Haig Latchinian

2020 konnte der Platz mitten im Wald schick gemacht werden, sagt Hartmut Wolf. Bänke, Tische, Überdachung – alles stilecht aus Holz. „Mein Sohn David ist gelernter Zimmermann. Er hatte genauso mit geholfen wie meine damaligen Mitarbeiter“, verrät der einstige Unternehmer: „Das ist stabil und dürfte für die nächsten Jahre halten.“

Er habe sich vorgenommen, sämtliche Texte der Altvorderen hinter Plexiglas zu schützen, sagt Hobbyimker und Buchautor Wolf. Auch die begehrten Wanderkarten würden so vor unbefugtem Zugriff gesichert. Aber: Wer glaubt, selbst mit Kartenmaterial alle Stationen lückenlos zu finden, hat sich einiges vorgenommen.

Der Tod von Jungfrau Beate

Die Suche nach dem Näpfchenstein gestaltet sich ähnlich schwierig wie die nach dem steinernen Beatenkreuz: An jener Stelle, gleich neben dem Scheuweg, soll die Jungfrau Beate der Sage nach vor 200 Jahren umgebracht worden sein. Friede, Freude, Eierkuchen? Ach was! Der reinste Krimi. Nicht umsonst gibt’s im Wald auch eine Zankwiese.

Die Hutungssäule ist wieder in alter Schönheit erstanden. Quelle: Haig Latchinian

Als der Thümmlitzwald noch kein Forst war, sollen dort Schafe, Ziegen und Schweine gehütet worden sein. Sogenannte Hutungssteine dienten als Grenzmarkierungen für die Weiden. Hartmut Wolf zeigt eine solche Säule aus Porphyr: „Beim Sturm Friederike krachte ein Baum auf den Stein und beschädigte ihn schwer. Toi, toi, toi, inzwischen steht er wieder.“

Die Waldkapelle auf der Kuppe des Großen Häuserbergs, die mitunter zu Freiluft-Gottesdiensten genutzt wird. Quelle: Haig Latchinian

Vorknöpfen muss er sich früher oder später auch die Waldkapelle. Die Holzbänke sind inzwischen lawede. Auf dem großen Häuserberg befand sich bis zum Dreißigjährigen Krieg eine Siedlung. Durch die Pest wurde der Ort wüst, ist auf der Schautafel zu lesen. Das riesige Holzkreuz ist noch eine Arbeit von Oberförster Heinrich, sagt Wolf.

Zurück an seinen angestammten Platz im Thümmlitzwald wanderte 1989 ein weiterer Stein. Anfang der 1960er-Jahre hatten ihn Pioniere und FDJ nach Sitten gebracht. Der kleinen Monolith stand im dortigen Schulhof. Längst ist der wieder da. Ohne Thälmann-Plakette. Die Abdruckspuren der Platte sind noch zu erahnen.

Von Haig Latchinian