Kritik am Grußwort: Was darf Geithains Oberbürgermeister im Amtsblatt?

Was wird „aus unserem Land“? Diese Frage stellen sich gerade in der Corona-Zeit viele Menschen. Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) ist da keine Ausnahme. Dass er für seine Äußerungen den Geithainer Anzeiger nutzt, missfällt manchem. Ob Förderpolitik des Landes Sachsen, das Pandemie-Reglement der Bundespolitik, gar die Fridays-for-Future-Bewegung: Kritik findet sich, gern polemisch zugespitzt, im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Geithain. Eine Gratwanderung oder – eine Grenzüberschreitung?

Sporbert: Meckern kommt nicht gut an

Die Kolumne auf Seite zwei jedes Amtsblatts, das kostenlos an jeden Haushalt geht, nutzt der Oberbürgermeister als Podium. Zwei Drittel dieses Grußworts sei „Gemecker“. Das ist die Meinung vieler Bürger“, sagt Gabriele Sporbert, CDU-Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin. Gerade in der aktuell schwierigen Lage erwarteten sie Positives, eine Bestärkung, etwas, das zum sozialen Frieden beitrage. Der Oberbürgermeister sei durchsetzungsstark, könne auf viele Erfolge verweisen. Er habe es gar nicht nötig, über die Landespolitik herzuziehen. Umso weniger, da er es beispielsweise schaffte, zwei Millionen Euro für den Narsdorfer Campus aufzutreiben, obwohl das Förderprogramm Vitale Dorfkerne für ganz Sachsen gerade mal 25 Millionen Euro umfasse.

Oberbürgermeister Frank Rudolph wählt gern deutliche Worte – nicht nur bei den Neujahrsempfängen der Stadt. Quelle: Jens Paul Taubert

OBM: Leider nichts Positives

„Das Verhalten unser Politiker ist weit gefächert…nur Entscheidungen treffen und dazu stehen, das ist leider verloren gegangen“, hatte Frank Rudolph im Januar-Heft konstatiert. „Das Thema Corona lässt uns alle leider nicht los, und die Probleme für Familien, Wirtschaft, Geschäfte und unsere Kinder nehmen zu. Die Versprechungen zu Beihilfen und Unterstützungen fehlen seit November/Dezember. Unseren Kindern fehlt die Schulbildung… Ein digitaler Unterricht? Eigentlich ist dieser bei uns in Geithain möglich. Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden – als einzige staatliche Schule im Landkreis!“, formulierte er einen Monat später. „Das Thema Bundes- oder Landesregierung möchte ich heute einmal nicht kommentieren.“ Und tut es dann doch: „Ich finde leider nichts Positives…“

Laux: Meinung sagen ist in Ordnung

„Als Wahlbeamter muss der Oberbürgermeister alles unterlassen, was das öffentliche Vertrauen in die Unparteilichkeit seiner Amtsführung gefährdet. Weitere Grenzen sind rechtsverletzende Äußerungen wie verfassungsfeindliche, rassistische Beiträge“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Seine Meinung äußern dürfe er in diesem Rahmen sehr wohl. Das Amtsblatt sei das Publikationsorgan der Gemeindeverwaltung. Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes sei der Bürgermeister. „Als redaktionelle Beiträge im nichtamtlichen Teil kommen Berichte, Meinungsäußerungen, Nachrichten und Hinweise der Gemeinde und Dritter zu örtlichen Ereignissen sowie sonstige Veröffentlichungen in Betracht, für deren Verbreitung durch das Amtsblatt ein allgemeines Bedürfnis besteht.“

Große: Dankbarkeits-Bezeugungen fehl am Platz

Dass die OBM-Kolumne diesem Bedürfnis entspricht, daran zweifelt Andreas Große (Freie Wähler Narsdorf – Ossa – Rathendorf) nicht: „Ich habe damit kein Problem. Ich weiß, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, weil Frank Rudolph eine gewisse Neutralitätspflicht hat. Aber es ist eine kurzweilige Rubrik, die ein bisschen Polemik verträgt.“ Zudem: „Wir schulden der Politik keine Dankbarkeit, wenn sie die von uns erwirtschafteten Steuergelder als Förderung verteilt.“ Und zur Förderpolitik Sachsens im Straßenbau falle ihm, Große, „partout kein Loblied ein“.

Rudolph: Das wollen die Leute lesen

Rainer Rudolph (Freie Liste Geithain), der das Thema am Rand der jüngsten Stadtratssitzung anriss, würde einen Wegfall der Kolumne bedauern: „Er sagt seine Meinung, hält nicht hinterm Berg. Das wollen die Leute lesen.“ UWG-Stadtrat Jan Seitz bestätigt das: „Ich kenne etliche, die das gern lesen. Es ist ein anderer Blickwinkel, eine erfrischend abweichende Meinung.“ Oberbürgermeister Frank Rudolph, der bereits erwog, sich nüchterner kürzer zu fassen, will das nun noch einmal überdenken: „Wenn die Behörden signalisieren, ich darf das schreiben, dann mache ich das auch.“

Gerichte: Zur Presse hin abgrenzen

Das, was Amtsblätter können und dürfen, war in der Vergangenheit mehrfach Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. So urteilte das Landgericht Dortmund 2019, dass „Presse-ähnliche Inhalte“ im Amtsblatt der Stadt Dortmund und im kommunalen Internet-Auftritt unzulässig seien. Im Jahr zuvor hatte eine Tageszeitung gegen das Stadtblatt in Crailsheim geklagt und letztlich vor dem Bundesgerichtshof Erfolg. Grund hier: Dass Grundgesetz fordere, dass die Presse staatsfern sein müsse und der Staat nicht selbst Presse spielen dürfe.

Von Ekkehard Schulreich