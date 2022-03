Bad Lausick/Ebersbach

Eine Vollsperrung auf der Staatsstraße 49 steht bevor. Voraussichtlich ab Mitte Mai lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Ortsdurchfahrt Ebersbach ausbauen. Dann ist für einen Monat auf der viel befahrenen Trasse, die Bad Lausick und Geithain über das Colditzer Kreuz verbindet, kein Durchkommen. Die Bushaltestelle an der Kirche wird umgebaut. Im Technischen Ausschuss von Bad Lausick kontrovers debattiert, hat dem Projekt der Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich zugestimmt.

Kritiker sehen Gefahr für Schulkinder

„Wenn wir das jetzt ablehnen, bauen die die ganze Maßnahme nicht“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) an die Adresse jener, die die Beseitigung der Haltebuchten an der Kirche für falsch und gefährlich halten. Weil diese Flächen zu kurz für Gelenkbusse sind, plant das Lasuv, sie mit einen langen, behindertengerechten Bordstein am Rand der Staatsstraße zu ersetzen.

Mit der Konsequenz, dass die Busse dreier Linien dann auf der Fahrbahn stoppen. „Ich halte das nach wie vor für keine gute Idee“, erneuerte Andreas Großmann (CDU) seine Kritik. Das Risiko für die Busnutzer angesichts des starken Autoverkehrs wachse: „Man sollte sich das vor Ort noch mal anschauen und eine andere Lösung finden.“

Kritiker hatten in der Ausschusssitzung zwei Wochen zuvor geäußert, dass sie eine wachsende Gefährdung vor allem der Schulkinder sehen. Sie hatten darauf verwiesen, dass viele Autofahrer sich nicht an das vorgeschriebene Tempolimit halten. Statt die Haltestelle umzubauen, sei es vielmehr geboten, mittels Aufpflasterungen oder einer Verkehrsinsel hemmend auf den Verkehrsfluss einzuwirken.

Ebersbacher Ortschaftsrat stimmt zu

Der Ebersbacher Ortschaftsrat teilt diese Bedenken nicht. Er hatte im Vorfeld bereits Zustimmung zum Umbau signalisiert. Richtig ist, so Michael Boesche (Unabhängige Wähler), zugleich Ortsvorsteher, dass viel zu oft viel zu schnell gefahren wird in diesem Bereich.

„Die Busse passen aber nicht mehr rein. Ob es besser ist? Wahrsager sind wir alle nicht.“ Fraktionskollege Christoph Lange meinte, dass die Hemmschwelle, an einem Bus vorbeizufahren, sicherlich höher ist, wenn der direkt auf der Straße hält. Ergo schaffe die Variante etwas mehr Sicherheit.

Stadtratsmehrheit für den Umbau

Auf einen Nenner kam der Stadtrat nicht. Wohl aber gab es für den Umbau der Haltestelle in der Neuen Landstraße, an dem sich die Kommune mit 32 700 Euro zu beteiligen hat, eine Mehrheit – bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

Auf 830 Meter werden voraussichtlich ab Mitte Mai innerorts schadhafte Borde und Pflasterflächen erneuert. Danach wird die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Kosten belaufen sich auf rund 150 000 Euro. Dabei werden die Bushaltestelle barrierefrei und der Gehweg angepasst. Das Wartehäuschen bleibt.

Behörden erkennen keine Gefährdung

„Gegen die Neugestaltung der Haltestellen wurden bei einem Termin vor Ort keine Einwände erhoben“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes. „Ein besonderes Gefährdungspotential wird nicht gesehen.“ Neben dem Straßenverkehrsamt seien Lasuv und Stadt einbezogen worden. Die Buchten genügen heutigen Forderungen nicht mehr, da sie für Gelenkbusse nicht ausreichend sind, so Laux weiter.

Außerdem: „Verkehrsteilnehmer sind im Bereich von Haltestellen zur besonderen Vorsicht verpflichtet.“ Gegebenenfalls bestehe „die Möglichkeit anzuordnen, dass bei der Anfahrt der Busse die Warnblinkanlage einzuschalten ist. Dadurch ergibt sich dann ein generelles Überholverbot“.

Gebaut wird unter Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Eine weiträumige Umleitung wird ausgeschildert.

Von Ekkehard Schulreich