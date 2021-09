Künftig sicher nach Geithain: Radweg jetzt im Bau

Geithain

Der Bau des von Anwohnern seit Jahren geforderten Radweges von Geithain nach Mark Ottenhain hat begonnen. Er führt ein Stück an der viel befahrenen Colditzer Straße entlang, schlägt dann einen Bogen um die Gartenanlage, um unmittelbar vor dem Ortseingang von Mark Ottenhain an die Staatsstraße zurückzukehren. Die Trasse ist knapp 700 Meter lang und schließt an den Geh- und Radweg an, den die Kommune bereits vor einigen Monaten aus Richtung des Bahnübergangs bis zur Wohnsiedlung Südhang errichtet hatte.

Der Weg schlägt einen Bogen um die Kleingärten. Quelle: Jens Paul Taubert

Schulbus bekommt zusätzliche Haltestelle

Die Bauausführung übernimmt das Unternehmen Wolff aus Erlau. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das für Radwege an Staatsstraßen zuständig ist, beteiligt sich an den Kosten. Da die Behörde die Verbindung in der Dringlichkeitsliste weit hinten eingruppiert hatte, ergriff die Kommune die Initiative, das Vorhaben voranzubringen.

Es soll die Sicherheit vor allem der Menschen in Mark Ottenhain erhöhen, denn bisher gibt es keinen Geh- oder Radweg zum Bahnhof und in das Stadtzentrum. Diesem Ziel dient auch der Bau einer Bushaltestelle am Eingang des Ortsteils, wo die Schulbusse stoppen sollen.

Glasfaser wird mit verlegt

„Die Deutsche Glasfaser verlegt im Radweg ihre Kabel. Wir erweitern den Vertrag, damit Mark Ottenhain mit Breitband erschlossen wird“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Das gehe noch dieses Jahr los. Zudem spreche man mit dem Anbieter über die Verbesserung der digitalen Versorgung in noch schlecht gestellten Ortsteilen.

Von Ekkehard Schulreich