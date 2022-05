Kultmusiker: „Monster“ Schoppe und Renft in Frohburg

Frohburg

Die legendäre Kultband Renft um ihren Sänger Thomas „Monster“ Schoppe ist am Sonnabend im Schützenhaus Frohburg zu Gast. Renft ist ostdeutsches Kulturgut und lebt in der Erinnerung vieler, in keiner Plattensammlung fehlen ihre Lieder. 

Die Band erreichte bereits in den frühen 70er-Jahren in der DDR Kultstatus, wurde Begriff für Opposition und Auflehnung gegenüber einer staatlich verordneten Kulturdoktrin. Ihre Songs, facettenreich, von Folk, Blues über Balladen bis hin zum Rock, erstürmten die Hitparaden.

Modifizierte Besetzung mit Rock-Urgesteinen

„Monster“ ist sich der Bedeutung der Renft-Songs als kulturelles Erbe bewusster denn je. Ihm zur Seite stehen Urgesteine der DDR-Rock-Szene: Gitarrist Gisbert „Pitti“ Piatkowski, Ex-Puhdys-Bassist Peter Rasym sowie Schlagzeuger Olli Becker.

Natürlich werden die guten alten Songs wie „Wer die Rose ehrt“, „Zwischen Liebe und Zorn“, „Apfeltraum“, „Gänselieschen“, „Nach der Schlacht“ und „Als ich wie ein Vogel war“ zu hören sein. Nicht mehr in Urbesetzung, aber mit hervorragenden Musikern.

Der Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr.

Kartenvorverkauf im Schützenhaus Frohburg, unter www.schuetzenhaus-frohburg.com, in der Stadt- und Tourismusinformation Borna, der Tourismusinformation Altenburger Land.

