Kunstkeramiker Kurt Feuerriegel hat Spuren in ganz Sachsen hinterlassen

Nun sind die Kugelvasen dran. Die bereits gebrannten und weiß glasierten Stücke stehen vor Gundula Müller, die jede einzelne Vase mit zarten Blümchen in Hellblau, Rot und Gelb verziert. Reinste Handarbeit der Töpfermeisterin, die seit 30 Jahren in Kohren-Sahlis ihre Werkstatt hat.

„Ganz klar: Kurt Feuerriegel ist eine Größe“, meint sie. Seine Werke und die Preise bei Weltausstellungen würden davon erzählen. Er habe das Figürliche, bestimmte Techniken und Glasuren in die Region gebracht.

Bis zu 15 Mitarbeiter in seiner Werkstatt

Wie heute die Töpfer auch kämpfte er schon damals gegen die billige Massenware. Am 6. Januar 1880 in Meißen geboren, studierte er an der Akademie der Künste in Dresden und ging 1909 als selbstständiger Keramiker nach Frohburg – auf Anweisung der sächsischen Regierung, um das traditionelle Töpferhandwerk zu beleben.

Zur Galerie Das Figürliche war dem Kunstkeramiker Kurt Feuerriegel wichtig. Hier einige Detail-Fotos vom Töpferbrunnen und anderen Werken. Mehr davon zu sehen gibt es in der Sonderausstellung im Kreismuseum Grimma.

Er beschäftigte in seiner Werkstatt bis zu 15 Mitarbeiter, in seine Meisterschule kamen Töpfer der Region, aber auch Kunststudenten aus Dresden. Nach und nach machte er sich einen Namen und erhielt Großaufträge, zum Beispiel den bekannten Brunnen in Kohren-Sahlis.

Derbe Töpferfrau krönt den Brunnen

Acht Reliefs darauf zeigen typische Arbeitsgänge seines Handwerks: Ton aus der Erde graben, modellieren, auf der Scheibe drehen, bemalen und glasieren sowie die Waren brennen. Auch ein weinender Junge ist dargestellt, der einen Krug zerbrochen hat. Der Meister krönte den Brunnen mit der Plastik einer derben Töpferfrau. Sie soll an all die Frauen erinnern, die Waren auf den Märkten verkauften und so das Einkommen ihrer Familien sicherten.

Kurt Feuerriegel stemmte sich gegen seine Zeit, in der die Massenproduktion begann. Steingutfabriken in Colditz zum Beispiel stellten billiges Gebrauchsgeschirr her, bei den Preisen konnten die Töpfer nicht mithalten.

Unikate sind heute Luxus

Das hat sich bis heute nicht geändert. „Unsere Ware ist Luxus“, sagt Gundula Müller. Dennoch gebe es glücklicherweise Kunden, für die Handgemachtes aus der Region zählt. „Sie legen Wert auf eine schöne Tasse, schätzen die Schönheit im Kleinen“, meint sie. An solch einem Stück könne man sich morgens bei Tee oder Kaffee erfreuen, „das ist eine Streicheleinheit für die Seele“.

Töpfermeisterin Gundula Müller aus Kohren-Sahlis. Quelle: LVZ-Archiv

Wie Feuerriegel das formuliert hat, ist leider nicht bekannt. „Wir wissen wenig über ihn persönlich“, sagt Marita Pesenecker, Leiterin des Kreismuseums Grimma, das derzeit eine sehenswerte Ausstellung über den Frohburger Künstler zeigt. Auch das traditionelle Handwerk wird dort thematisiert.

Naive Volkskunst mit Ausstrahlung

„Schon um 1900 erkannte man, dass die Welt durch Massenproduktion nicht schöner wird“, sagt die Museumsleiterin. Die Menschen besannen sich wieder auf bäuerliche Kunst und naive Volkskunst, entdeckten deren Ausstrahlung, Wert und Daseinsberechtigung.

Hier sei Feuerriegel mit seinen figürlichen und farbenfrohen Arbeiten einzuordnen. Oftmals verzierte er seine Stücke mit Extra-Figuren, zum Beispiel Hirsch, Blatt oder Brombeere. Dies wurde einzeln gefertigt und dann auf Vase oder Krug gebracht.

Kam eine Luftblase dazwischen, zersprang beim Brennen das ganze Stück und zerstörte manchmal auch noch andere Keramikteile im Ofen. „Doch so entstanden diese einmaligen wunderschönen Gefäße“, so Pesenecker. Gern soll der Töpfer mit Farben experimentiert haben.

Handarbeit gegen Massenware aus der Fabrik – das war schon ein Thema von Kurt Feuerriegel. Quelle: LVZ-Archiv

Keramische Uhr in Deutscher Bücherei

Feuerriegel gilt heute als bedeutendster sächsischer Kunstkeramiker des 20. Jahrhunderts und hat weltweit Sammler. Bekannt ist seine große Uhr mit den zwölf Tierkreiszeichen in der Deutschen Bücherei, heute Nationalbibliothek, in Leipzig. Als im Ersten Weltkrieg 113 Soldaten aus Frohburg starben, erschuf er für den Ehrenhain in ihrer Heimatstadt 113 keramische Platten.

Zu den beeindruckendsten Grabdenkmälern des vergangenen Jahrhunderts in Sachsen zählt seine farbig glasierte Himmelfahrtsszene im Schlosspark Frohburg: Mitten aus einer gedrängten Gruppe Trauernder wird eine Gestalt von Engeln empor gezogen.

Das Töpfermädchen in Frohburg. Quelle: Nicole Kampf, Stadtverwaltung Frohburg

Der Meister soll freundlich und freigiebig gewesen sein

Einen Nachfolger fand Feuerriegel für seine Werkstatt nicht. Sein Sohn starb im Zweiten Weltkrieg, seine Tochter übernahm den Betrieb nicht. Marita Pesenecker sprach vor der Gedenkausstellung mit einem Mann, der den Frohburger Künstler noch persönlich kannte – weil er als Kind bei ihm in der Tongrube Lehm getreten hat. Das war wichtig, damit das Material weich und geschmeidig wird.

„Er erzählte, dass ihm das immer viel Spaß gemacht hat und der Keramikmeister ein freundlicher und gütiger Mensch war“, sagt sie. Auch soll er freigiebig gewesen sein, gern mal etwas verschenkt haben, zum Beispiel eine kleine Spielzeug-Ente.

„Hinter seinen Werken steckt Ehrlichkeit“

Der Mann war Töpfer mit Leib und Seele. Bis er 80 Jahre alt war, wirkte er in seiner Frohburger Werkstatt. Ein Jahr später, 1961, starb er – am 16. Juni „Hinter seinen Werken steckt Ehrlichkeit“, sagt Bärbel Mika, Töpferin in Haubitz bei Borna. „Das kommt von innen, sonst kann man nicht kreativ sein.“ Der Mann sei eine Institution für die Region.

Monika Ziegler hier mit einem ihrer Töpferbrunnen im kleinen Format. Quelle: LVZ-Archiv

Die pensionierte Lehrerin Monika Ziegler aus Kohren-Sahlis ist Feuerriegel-Fan: „Es ist einfach wunderschön, was er gemacht hat.“ Erst spät begann sie töpfern zu lernen und orientierte sich dabei stark an ihrem Idol.

Im kleinen Maßstab entstand schon mehrfach der Töpferbrunnen mit den acht Reliefs und 584 Dachziegeln. „Es ist für mich immer wieder faszinierend, wie man aus einem Klumpen Lehm so was Schönes herstellen kann“, sagt sie begeistert.

