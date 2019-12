Großdeuben

Loreen Fischer schickte uns zu ihren Weihnachts-Werken eine Anleitung zu. So können auch Sie Verpackungen für Teelichter, Schokolade oder Teebeutel basteln.

Für die Teelichtverpackung benötigen Sie ein Stück Designerpapier mit den Maßen 12cm x 21cm. Dieses wird an der langen Seite bei 3cm, 9cm, 12cm und 18cm gefalzt. An der kurzen Seite falzen Sie bei 3cm und bei 9cm.

Dann werden die beiden unteren äußeren Laschen abgeschnitten. Die kleinen Quadrate außen in der Mitte und oben außen werden bis zur Falz eingeschnitten und gekürzt. Das ganze muss dann so aussehen:

Eine Teelichtbox ist leicht gemacht. Quelle: privat

Im dritten Schritt wird an der oberen Lasche ein kleiner Halbkreis ausgeschnitten und im unteren Teil ein voller Kreis, dies wird der Deckel wo man das Teelicht später sieht.

Eine Teelichtbox ist leicht gemacht. Quelle: privat

Zum Schluss knicken Sie alle Falzlinien einmal um und Sie können schon ahnen, dass sich hier eine kleine Schachtel ergibt. Die kleinen Seitenlaschen werden festgeklebt. Der Deckel wird nur nach innen gesteckt. Wer möchte kann die kleine Schachtel noch dekorieren.

Eine Teelichtbox ist leicht gemacht. Quelle: privat

Die kleine Schachtel für die Schokoladentäfelchen kommt ganz ohne Kleber aus und ist ebenso schnell fertig. Zuerst einmal die Maße des Designerpapiers: 13 cm x 15 cm. Gefalzt wird wie auf der Zeichnung bei 4cm, 5,5cm, 9,5cm und 11cm. Damit wird die Verpackung 6cm breit, 4cm hoch und 1,5cm tief.

Es sieht komplizierter aus, als es ist: Die Schokoladenverpackung. Quelle: privat

Dann werden die Ecken weg geschnitten und es entstehen die Laschen zum schließen. Die Seitenquadrate am besten noch diagonal falzen, dann lassen sie sich später besser einklappen.

Es sieht komplizierter aus, als es ist: Die Schokoladenverpackung. Quelle: privat

Optional können die Seitenquadrate noch halbiert werden, dann hat man später weniger Papier in der Packung.

Es sieht komplizierter aus, als es ist: Die Schokoladenverpackung. Quelle: privat

Zum Schluss fehlt noch die Banderole zum Verschließen der Packung. Diese wird wie oben auf der Zeichnung erstellt. Die Verpackung muss zusammengefaltet werden und dann wird die Banderole drum gewickelt und festgeklebt. Auch hier darf wieder mit kleinen Weihnachtlichen Elementen dekoriert werden.

Es sieht komplizierter aus, als es ist: Die Schokoladenverpackung. Quelle: privat

Zur Winterzeit gehört der Tee wie das Eis zum Sommer. Also brauchen wir noch eine kleine Teebeutelverpackung. Für diese sind die Papiermaße wie folgt:

Papierzuschnitt Box 12 x 8 cm Alle Seiten falzen bei 2,5 cm

Papierzuschnitt Umverpackung 23,1 x 7,1 cm Lange Seite falzen bei 8,5 / 11,6 / 20,1 cm

Die Box wird wie auf den Bildern in die Umverpackung geklebt. In die Verschlusslaschen der Umverpackung machen Sie ein kleines Loch rein und verschließen die Verpackung mit einem Stück Band.

Zum Winter gehört Tee, wie Eis zum Sommer. Quelle: privat

Zum Winter gehört Tee, wie Eis zum Sommer. Quelle: privat

Alles zusammen wird in eine kleine Papiertüte oder eine weihnachtliche Schachtel gepackt. Die Anleitung zur Häuserbox, wie ich sie gemacht habe, finden Sie im Internet. Nehmen Sie sich kurz Zeit und schreiben eine kleine Weihnachtsgeschichte auf oder drucken Sie alternativ eine aus dem Internet aus. Fertig ist die 5 – Minuten Weihnacht zum verschenken an einen lieben Menschen oder den Postboten oder die Kollegin. Auf der Rückseite der Papiertüte sollten Sie noch die Anleitung zur 5 – Minuten Weihnacht anbringen. In diesem Sinne frohe Festtage und ein paar besinnliche Momente – auch wenn es nur 5 Minuten sind!

Text und Fotos: Loreen Fischer

Von LVZ