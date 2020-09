Landkreis Leipzig: AfD schickt Naujok für Bundestagswahl ins Rennen

Landkreis Leipzig

Der Kreisverband der Partei Alternative für Deutschland ( AfD) geht in die Startlöcher für den Bundestagswahlkampf. Obwohl der Urnengang erst in einem Jahr stattfindet, benannte die AfD bereits jetzt ihren Direktkandidaten für den Herbst 2021. Bei einer Nominierungsveranstaltung im Grimmaer Ortsteil Nerchau machte der Markranstädter Edgar Naujok das Rennen.

Drei Bewerber in Nerchau

Naujok, seit drei Jahren Kreisvorsitzender der AfD, musste sich zwei Gegenkandidaten stellen. Bodo Walther, Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion und ebenfalls aus Markranstädt, sowie der Grimmaer AfD-Stadt- und Kreisrat Sven Großer hatten ihren Hut ebenfalls in den Ring geworfen. Laut Naujok entfielen auf ihn selbst 20 Stimmen, vier auf Großer und drei auf Walther, eine Stimme sei ungültig gewesen. An der Nominierungsveranstaltung nahmen laut Kreischef 28 Mitglieder teil.

Als klares Ziel gibt Naujok aus, der CDU im Landkreis Leipzig das Direktmandat abzujagen. „Dafür“,erklärte der Markranstädter gegenüber LVZ, „rechne ich mir sehr gute Chancen aus.“ Beim Urnengang vor vier Jahren hatte der Parthensteiner Lars Herrmann für die AfD den Sprung in den Bundestag geschafft – allerdings nicht über ein Direktmandat, sondern die Liste. Herrmann trat inzwischen aus der Partei aus und begründete dies unter anderem mit dem Einfluss des rechtsextremen Flügels im AfD-Landesverband Sachsen. Er gehört dem Bundestag seit Ende 2019 als fraktionsloser Abgeordneter an.

Aktuell kommt die Partei nach Auskunft ihres Vorsitzenden auf rund 120 Mitstreiter. Dass bei einer Nominierungsveranstaltung gleich drei Vertreter um die Gunst der Mitglieder buhlen, hält Naujok nicht für ungewöhnlich. „Die Kandidatur von Herrn Großer kam zugegebener Maßen überraschend. Aber dass Herr Walther antritt, wusste ich vorher“, meinte der Markranstädter, der darin kein Zeichen von Zerstrittenheit, sondern eher direkter Demokratie und Meinungsvielfalt sieht. Bei der zeitgleich durchgeführten Neuwahl des Kreisvorstandes wurde Naujok im Amt bestätigt. „Herr Walther hat bereits vor einigen Wochen seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Damit fungiert er auch nicht mehr als Pressesprecher der Landkreis-AfD, diese Aufgabe übernehme ich jetzt mit“, so Naujok.

Naujok : Tätigkeit als Kreisvorsitzender gab den Ausschlag

„Meine Tätigkeit als Kreisvorsitzender hat wohl letztlich den Ausschlag für die Nominierung als Direktkandidat gegeben“, vermutet der 60-Jährige zum Ausgang der Nominierungsveranstaltung. Auch für die Landesliste der Partei zur Bundestagswahl wolle er Anfang 2020 kandidieren, gibt Naujok zu Protokoll. Als Themen liegen ihm unter anderem mehr Investitionen in Bildung und MINT-Fächer, die Unterstützung von Start ups sowie eine sichere Energieversorgung am Herzen. Naujok outet sich in dem Zusammenhang als Anhänger der sogenannten Dual-Fluid-Reaktoren - Kernreaktoren, die nach Meinung der AfD gleichbedeutend wären mit der Lösung vieler Energieprobleme. „Außerdem muss dringend etwas für schnelleres Internet auf dem Lande getan werde.“ As Inhaber einer EDV-Firma könne er ein Lied davon singen, wie groß der Nachholbedarf hier ist.

