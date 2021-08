Landkreis Leipzig: Busfahren wird teurer- Seniorentickets bleiben dennoch attraktiv

Landkreis Leipzig

Für Bus und Bahn muss tiefer in die Tasche gegriffen werden: Seit diesem Monat gelten im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) und damit auch auf den Buslinien der Regionalbus Leipzig GmbH neue Fahrpreise.

Regionalbus: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen fordern ihren Tribut

„Die Notwendigkeit der Tarifanpassung ergibt sich aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die ÖPNV-Branche. Im Fokus stehen die Sicherung einer qualitativ hochwertigen Mobilität und die Erhaltung der gut ausgebauten Verkehrsnetze im Verbundgebiet. Zudem investieren die Verkehrsunternehmen weiter in die Modernisierung ihrer Fahrzeugflotten und ihrer Infrastruktur“, teilt das ÖPNV-Unternehmen mit. Nicht zuletzt würden auch die Verkehrsbetriebe von der allgemeinen Kostenentwicklung im Energiesektor erfasst.

Bei Abos wird nur geringfügig an der Preisschraube gedreht

„Im Landkreis werden die Tickets um durchschnittlich 2 bis 2,8 Prozent teurer. Das trifft auf die Einzel-, 4-Fahrten- und 24-Stunden-Karte ab Preisstufe 2, die Kinderfahrkarten sowie auf diverse Zeitkarten und Abos zu“, so Regionalbus-Sprecher Thomas Fröhner. Im Abo-Segment wurde nur geringfügig an der Preisschraube gedreht - wie die ÖPNV-Branche betont, „um die Treue der Stammkunden – nicht zuletzt auch während des Pandemiegeschehens – zu würdigen und neue Kunden für diese Tarifprodukte zu begeistern.“

Seniorentickets bleiben trotz Anhebung weiter attraktiv

Die Fahrpreise für das Seniorenprodukt ABO Aktiv in den kleinen Stadtverkehren, welche die Regionalbus Leipzig GmbH bedient, werden um 60 Cent angehoben. „Damit“, erläutert Fröhner, „bleibt das Tarifprodukt für Senioren ab 65 Jahre – gültig in Grimma, Brandis, Bad Lausick, Colditz und ab 12. Dezember auch in Wurzen – mit 20,50 Euro preislich sehr attraktiv.“

Bereits erworbene Einzel-, 4-Fahrten-, Extra und 24-Stunden-Karten werden bis zum 31. Dezember 2021 gemäß den Tarifbestimmungen des MDV weiterhin anerkannt. „Wochen- und Monatskarten gelten nur bis zum Ablauf der zeitlichen Gültigkeit und Abokarten bei monatlicher Zahlung bis zur Tarifanpassung sowie bei jährlicher Zahlung bis zum Ablauf des gezahlten Jahresbetrages“, heißt es weiter.

Die Tarifanpassung werde auch zum Anlass genommen, Beförderungsbedingungen zu aktualisieren.

Auch bei der Thüsac steigen die Ticketpreise

Teurer ist Busfahren seit 1. August auch im Gebiet der Thüsac, die ebenfalls im Bediengebiet des MDV Fahrgäste befördert.

Weitere Informationen zu den neuen Fahrpreisen, Fahrplänen, Verbindungsmöglichkeiten und weiteren Angeboten stehen auf der Internetseite der Regionalbus Leipzig GmbH,www.regionalbusleipzig.de, sowie in den Servicestellen des Verkehrsunternehmens und seiner Partner zur Verfügung. Die Thüsac informiert unter www.thuesac.de.

Von sp