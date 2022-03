Landkreis Leipzig: Hunderte Anrufe nach Gastfamilien-Aufruf

Landkreis Leipzig

Der Aufruf des Landkreises Leipzig, dass sich Gastfamilien für ukrainische Kinder melden sollen, ist auf eine überwältigende Resonanz gestoßen. Im Jugendamt, das als Kontaktstelle angegeben war, standen die Telefone der Mitarbeiter in den vergangenen zwei Tagen nicht mehr still. „Wir haben über 100 Anrufe bekommen und noch einmal ebenso viele E-Mails“, berichtet Kreissprecherin Brigitte Laux. Deutschlandweit hätten sich eine Vielzahl von Interessenten gemeldet, was unter anderem daran lag, dass die Nachrichtenagentur dpa den Aufruf verbreitet hatte: „Unter den Interessenten waren Anrufer aus München, Kiel oder auch aus dem Ruhrgebiet.“

Suche ist auf den Landkreis Leipzig begrenzt

Der Kreis möchte allen ein herzliches Dankeschön sagen, die sich bereit erklärt haben, unbegleitete Kinder aus der Ukraine bei sich aufzunehmen. „Unsere Suche nach geeigneten Pflegefamilien ist jedoch auf den Landkreis Leipzig begrenzt“, stellt die Sprecherin klar. Zudem würden bei der Vermittlung ukrainischer Kinder und Jugendlicher in eine Gastfamilie die selben gesetzlichen Regelungen wie bei jedem anderen Vollzeitpflegeverhältnis für Kinder oder Jugendliche gemäß Paragraf 33 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII gelten, betont die Behörde. Dieser Umstand sei wahrscheinlich nicht allen potenziellen Gasteltern bewusst gewesen.

Dauer der Unterbringung ist ungewiss

Pflegefamilien stehen besonders bei Kindern, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind, vor großen Herausforderungen. Den Kindern zu vermitteln, dass sie sich nunmehr sicher fühlen können, ihnen wieder ein Stück Alltag, sei nicht einfach, heißt es. Hinzu komme, dass niemand wissen könne ist, wie lange die Kinder in der Familie bleiben. „So ist eine kurzzeitige Unterbringung bis zu einer Familienzusammenführung möglich. Denkbar ist allerdings auch eine langfristige Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen bis zur Volljährigkeit“, so die Sprecherin.

Die Betreuung von Kindern aus der Ukraine stand auch beim Besuch von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) vor einigen Tagen im Freizeit- und Bildungszentrum „Haus Grillensee“ in Naunhof im Mittelpunkt. Etwa 30 Kinder und Jugendliche sind dort zeitweilig mit ihren Eltern und Pflegeeltern untergebracht, sie lebten in ihrer Heimat in einem Heim. Quelle: dpa

Wie wird man Pflege- oder Gastfamilie?

Nach dem Erstkontakt mit dem Pflegekinderdienst sehen die weiteren Schritte Informations- und Beratungsgespräche sowie Hausbesuche durch das Jugendamt vor. Zudem müssen potenzielle Kandidaten einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Zusätzlich werden Unterlagen wie beispielsweise ein ausführlicher Lebenslauf, Einkommensnachweise und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis benötigt. „Die Teilnahme an einer Grundlagenschulung stellt zudem sicher, dass die zukünftigen Pflegeeltern optimal auf die Herausforderungen vorbereitet sind“, erklärt Laux, die zudem betont, dass sich der Kreis vorsorglich um eine gewisse Zahl von Pflegefamilien bemühe.

Informationsveranstaltung zum Thema „Gastfamilie“ in Grimma

Die nächste Informationsveranstaltung zum Thema „Gastfamilie“ findet am 19. April, 15.30 Uhr im Jugendamt in Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Zufahrt und Parkplatz Prophetenberg), Haus 2, Zimmer 418 statt. Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten wird um Voranmeldung bis zum 12. April unter nadine.eidam@lk-l.de gebeten.

Von Simone Prenzel