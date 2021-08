Landkreis Leipzig: Mitnetz überwacht Gasleitungen aus dem All

Landkreis Leipzig

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbh (Mitnetz Gas) startet einen Pilotversuch zur Überwachung ihres Gasleitungsnetzes aus dem All. In Zusammenarbeit mit der LifeEO GmbH werden monatlich Satellitenbilder des Netzgebietes mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet. „Das Monitoring umfasst die Kontrolle von Veränderungen durch Vegetation, Bodendeformationen und Baumaßnahmen“, teilt Unternehmenssprecherin Cornelia Sommerfeld mit. Der Test bezieht sich auf das Gebiet um Lobstädt, Borna, Geithain, Kohren-Sahlis, Frohburg, Rochlitz und Altenburg und läuft noch bis Oktober.

„Auch Gasleitungen, die ja unter der Erdoberfläche verlaufen, sind vielfältigen Einflüssen ausgesetzt. Beispielsweise können Baumbewuchs, Absenkungen des Geländes oder Bauarbeiten unseren Anlagenbestand beschädigen. Die Überwachung unseres Netzes ist für die Sicherheit der Gasversorgung deshalb von größter Wichtigkeit“, so Jana Erdmann, zuständige Mitarbeiterin bei Mitnetz Gas.

Der Verteilnetzbetreiber nimmt die Kontrolle bislang regelmäßig per Hubschrauber vor. Auch am Boden werden die Leitungen in über 200 Orten pro Jahr mit Gasnetzbegehungen überprüft. Mit der satellitengesteuerten Überwachung testet Mitnetz Gas eine Möglichkeit, einen Gesamtüberblick über Netzveränderungen zu erhalten. Kritische Bereiche werden vom Programm gekennzeichnet und den im Netzgebiet tätigen Monteuren per App direkt übertragen. Diese können dann die Anlagen in ihrem Arbeitsbereich einer direkten Kontrolle unterziehen.

„Im Zuge der Testphase werten wir die Erkenntnisse aus und entscheiden, ob wir die Flächenbeobachtung per Satellit künftig in unserem gesamten Netzgebiet anwenden“, so Jana Erdmann.

Von sp