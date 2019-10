Landkreis Leipzig: Neue Chefs im Jugendamt und Amt für Straßenbau

Landkreis Leipzig

Die Kreisverwaltung ist dabei, ihre personellen Baustellen nach und nach abzuarbeiten. In den nächsten Tagen werden Lücken in zwei Ämtern geschlossen. Der Kreistag soll auf seiner Sitzung am Mittwoch in Nerchau Annette Vetten als neue Leiterin des Jugendamtes ernennen.

Nach dem Wechsel des bisherigen Amtsleiters Jens Ranft in den Bereich Digitalisierung hatte Vetten das Amt in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch geleitet. Die Stelle war intern ausgeschrieben worden. Annette Vetten hatte sich als einzige für den Chefposten beworben.

Sie ist seit August 2017 Mitarbeiterin im Landratsamt und begann ihre Tätigkeit als Sachgebietsleiterin für Unterhaltsangelegenheiten. Bereits Mitte Juli war ihr die kommissarische Amtsleitung von Landrat Henry Graichen ( CDU) übertragen worden.

Auf den bisherigen Amtsleiter Jens Ranft soll Annette Vetten als Chefin des Jugendamtes folgen. Quelle: Simone Prenzel

Annette Vetten ist bald für 130 Mitarbeiter zuständig

Die zweite Beigeordnete Ines Lüpfert hält große Stücke auf die Bewerberin. Sie sei persönlich und fachlich geeignet, die Tätigkeit an der Spitze des Jugendamtes auszuüben. Vetten wird – die entsprechende Entscheidung des Kreistages vorausgesetzt – ab 1. November für rund 130 Mitarbeiter zuständig sein. Neben den Sachgebieten Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsangelegenheiten und Allgemeiner Sozialer Dienst fallen auch Jugendhilfe, Familienbildung, Kinderschutz und anderes mehr in ihren Aufgabenbereich.

Neben einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung waren bei der Ausschreibung berufliche Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie mehrjährige Leitungserfahrung gefragt. Außerdem sollte der künftige Amtschef auch Planungs- und Organisationsstärke sowie hohe soziale Kompetenz mitbringen. Die Stelle wird unbefristet besetzt.

Dorothea Gronemann leitet ab 1. November das Amt für Straßenbau

Eine weitere Personalentscheidung steht im Amt für Straßenbau an. Hier vertraut die Landkreisspitze ebenfalls auf bewährtes Personal. Dorothea Gronemann, die den Bereich seit August 2018 bereits amtierend leitet, soll mit Wirkung vom 1. November als Chefin fungieren. Sie begann ihre Tätigkeit 1994 als Sachgebietsleiterin und wirkte seitdem als Führungskraft im früheren Straßen- und Hochbauamt.

Als amtierende Verantwortliche habe sie ihre Eignung für die Aufgabe unter Beweis gestellt, heißt es im Vorfeld der Entscheidung. Zum Verantwortungsbereich gehören aktuell 129 Mitarbeiter, von denen 112 in den vier Straßenmeistereien des Landkreises tätig sind.

Beiden Besetzungen habe der Personalrat zugestimmt.

Von Simone Prenzel