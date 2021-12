Landkreis Leipzig: Offener Brief findet bisher 2000 Unterstützer

Landkreis Leipzig

In immer mehr sächsischen Regionen melden sich Bürger und Initiativen zu Wort, um sich von den teilweise eskalierenden Corona-Protesten abzugrenzen. Auch der im Landkreis Leipzig veröffentliche Offene Brief „An uns alle!“ entwickelt sich zu einer Art digitaler Gegendemonstration gegen die „Montagsspazierer“.

Die Positionierung gegen Hass und Hetze und für einen faktenbasierten Umgang mit der Pandemie war am vergangenen Freitag veröffentlicht worden. In Reaktion auf die selbst erklärten Gegner der Corona-Maßnahmen hatten die rund 100 Erst-Unterzeichner formuliert: „Diese Gruppen sind nicht das ,Volk’, sie sind ein kleiner Bruchteil, der durch Lautstärke und Gewalt viel Aufmerksamkeit bekommt.“

Offener Brief im Landkreis Leipzig findet bisher 2000 Unterstützer

Im Landkreis Leipzig hat der Offene Brief einiges in Bewegung gebracht: Binnen vier Tagen schlossen sich rund 2000 Unterstützer dem Schreiben an. In die Liste tragen sich Bürger ebenso ein wie Institutionen, medizinische Einrichtungen, Vereine und Firmen oder ganze Ortsfeuerwehren. Wer den Aufruf öffentlich unterstützen möchte, könne dies per digitaler Unterschrift tun, heißt es seitens der Initiatoren. Entweder auf der Homepage des Landkreises oder der Internetseite der Stadt Grimma.

Offener Brief im Landkreis Leipzig geht auf Bürgerschaft zurück

„Es ist mit dem Offenen Brief offenbar gelungen, der Mehrheit eine Stimme zu geben“, wertete Landrat Henry Graichen (CDU) am Dienstag die fortlaufend zunehmende Zahl der Unterstützer als ermutigend. Er betonte zugleich, dass der Brief nicht am Schreibtisch geboren wurde. „Aus der Bürgerschaft heraus wurde die Erwartung formuliert, den Vernünftigen endlich Gehör zu verschaffen und zu mehr Wahrnehmung in der öffentlichen Debatte zu verhelfen.“

Das Bündnis hatte erklärt, die Mehrheit der Menschen im Landkreis Leipzig stehe hinter den Corona-Maßnahmen, auch wenn diese viele Einschränkungen mit sich brächten und es auch einen Vertrauensverlust gegeben habe. Die Unterstützer sprechen sich gegen Gewalt und Drohgebärden aus und fordern einen respektvollen Umgang miteinander. „Lassen wir uns nicht in feindselige Gruppen zerlegen und rennen wir nicht denjenigen hinterher, die immer einen Anlass finden werden, ihren Hass auf unsere Demokratie und unser Land herauszubrüllen“, lautet eine der zentralen Passagen des Offenen Briefes.

In Telegram-Gruppe werden Namen der Unterzeichner zusätzlich veröffentlicht

Auch am Montag gingen in zahlreichen Orten des Landkreises Leipzig wieder Protestierende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße – unter anderem befeuert von der Gruppierung „Freie Sachsen“. Auf deren Kanälen werden die Initiatoren des Offenen Briefes als „Feiglinge“, „Muldentaler Oberhäuptlinge“ und „drittklassige Lokalpolitiker“ tituliert. Die Namensliste der Unterstützer wird in einer Muldentaler Telegram-Gruppe geteilt und die Unterzeichner damit in einem problematischen Umfeld noch einmal öffentlich sichtbar gemacht. Zugleich wird in der Telegram-Gruppe erklärt, dass dies nicht als „Gewaltaufruf gegen diese Menschen zu verstehen“ sei.

Landrat Henry Graichen spricht in dem Zusammenhang von „Grenzüberschreitungen“. Auch historische Vergleiche, die auf den Telegram-Gruppen bemüht werden, finde er „deplatziert“ und verurteile sie.

Von Simone Prenzel