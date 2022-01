Landkreis Leipzig: Scharfe Kritik an Aktion von AfD-Mann Jörg Dornau

Landkreis Leipzig

Scharfe Kritik löste die Aktion des AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau unter Politikern im Landkreis Leipzig aus. Dornau hatte am Mittwochabend vor dem Privathaus der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in Grimma für ein Foto posiert und nach Schilderungen der Polizei eine Demonstration abhalten wollen.

Lesen Sie auch:

SPD: Dornaus Aktion einem Landtagsabgeordneten unwürdig

„Keine zwei Monate ist es her, dass rund 30 Personen mit Fackeln vor dem privaten Wohnhaus unserer sächsischen Sozialministerin Petra Köpping aufzogen“, meldete sich die Kreis-SPD zu Wort. „Daraufhin zeigten sich demokratische Parteien, Vereine, Verbände und Privatpersonen solidarisch mit der Ministerin und verurteilten diese Form der Auseinandersetzung. Umso mehr hat es die Sozialdemokratie im Landkreis Leipzig schockiert zu erfahren, dass AfD-Landtagsabgeordneter Dornau versuchte, dies zu wiederholen und Methoden der Freien Sachsen kopiert“, erklärte SPD-Kreischef-Markus Bergforth. Mit der Aktion hätten führende Köpfe der Landkreis-AfD erneut rote Linien einer anständigen Diskussionskultur überschritten, ergänzte die SPD-Kreis-Vize Franziska Mascheck.

Bergforth spricht von faschistischen Methoden

Kritik gegenüber der Arbeit der Ministerin im Landtag sei legitim. „Wer aber vor dem Privathaus demonstriert und versucht einzuschüchtern, bedient sich faschistischer Methoden. Methoden, die besonders einem Landtagsabgeordneten, einem Mitglied einer demokratischen Institution nicht zustehen dürfen und dem Amt nicht würdig sind“, urteilt Bergforth. Im gleichen Atemzug wird der Dornau-Aufmarsch am Wochenende in Mark Schönstädt (Gemeinde Lossatal) vor einer Flüchtlingsunterkunft verurteilt. „Gut, dass die Zivilgesellschaft gegen die AfD-Demo und im Alltag beim Einleben der Geflüchteten Courage zeigt“, so die Kreis-SPD. Der Landkreis, so Bergforth, brauche keine Mandatsträger, die als Brandherd versuchen den demokratischen Diskurs zu untergraben.

Landrat Graichen vermutet Einschüchterungsversuch

Landrat Henry Graichen (CDU) findet ebenfalls deutliche Worte zur Aktion des AfD-Politikers: „Hier wird bewusst und gezielt die Privatsphäre verletzt, um möglichst große öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Andere Zwecke als Drohgebärden und Einschüchterungsversuche unter dem Deckmantel des Versammlungsrechts sind für mich nicht erkennbar.“ Solche Aktionen in der politischen Auseinandersetzung seien nicht akzeptabel, „das wird jedem klar der sich vorstellt, vor dem eigenen Haus stünden Menschen, womöglich noch mit Trommeln und Fackeln“. Demonstrationen, so Graichen, seien auch ohne Eingriffe in die Privatsphäre und im Übrigen auch ohne Drohungen und Beleidigungen möglich. „Trotz aller unterschiedlichen Meinungen sind immer die persönlichen Grenzen und der gegenseitige Respekt zu wahren.“

CDU-Landtagsabgeordneter Kirmes zeigt sich schockiert

Der regionale CDU-Landtagsabgeordnete Svend-Gunnar Kirmes zeigte sich schockiert: „Dass die AfD die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern torpediert, ist hinlänglich bekannt. Auch, dass sie offensichtlich keine Berührungsängste hat, bei den sogenannten ,Spaziergängen’ Kräfte am äußersten rechten Rand zu dulden und mit solchen Radikalen ,Schulter an Schulter’ Regeln demokratischer Verfasstheit infrage zu stellen. Herr Dornau als sächsischer Landtagsabgeordneter müsste im besonderen Maße wissen und befolgen, wo und wie ein politisch-gesellschaftlicher Diskurs zu führen ist.“ Mit dem Protest vor privater Adresse von Gesundheitsministerin Köpping überschreite er ganz klar eine Linie. „Als Landtagsabgeordneter wie als Privatperson verurteile ich dieses inakzeptable Verhalten und muss wirklich um Fassung ringen. Ich erwarte - neben einer Entschuldigung -, dass die AfD-Fraktion diesen Vorfall deutlich auswertet und ihre Mandatsträger auf deren Verantwortung und Vorbildwirkung hinweist. Ansonsten müsste man glauben, dass sie Aufmärsche wie von Herrn Dornau toleriert und damit solche antidemokratischen Aktionen wissentlich beflügelt.“

Von Simone Prenzel