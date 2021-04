Landkreis Leipzig: Von Breitenbuch geht für die CDU ins Rennen

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Die Landkreis-CDU setzt auf ihren Chef: Georg-Ludwig von Breitenbuch, seit 2005 Vorsitzender der Christdemokraten im Landkreis Leipzig, bewirbt sich um ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag. Auf ihrer Wahlkreisversammlung in der Neukieritzscher Parkarena nominierten die CDU-Mitglieder am Wochenende den 49-Jährigen als Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 154.

Rückendeckung mit 84 Prozent

84 Prozent der anwesenden Parteimitglieder stimmten für von Breitenbuch, den es nach zwölf Jahren als Landtagsabgeordneter in Dresden nun in die Bundespolitik zieht. Auf der Zielgeraden bekam es der CDU-Chef noch mit einem Gegenkandidaten zu tun: Thomas Rößler, Vorstandsmitglied des CDU-Stadtverbandes Grimma, der einen Tag zuvor seine Kandidatur erklärt hatte. Der Muldentaler kam auf 16 Prozent der Stimmen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von den rund 650 Mitgliedern hatten 86 den Weg in die Parkarena gefunden. Die Veranstaltung fand unter strengen Corona-Auflagen und mit einem durch das Landratsamt bestätigten Hygienekonzept statt. Dass die Mitglieder die Wahl zwischen zwei Bewerbern hatten, war ebenfalls ein Novum: Denn erstmals seit der Wende trat die Pegauerin Katharina Landgraf – stets direkt gewählte Landkreis-Abgeordnete - nicht wieder an. Die 65-Jährige war bisher eine sichere Bank und holte den Wahlkreis 154, der deckungsgleich mit dem Landkreis Leipzig ist, vier Legislaturperioden hintereinander. Die Bundestagsabgeordnete hatte im Vorjahr frühzeitig signalisiert, dass für sie nach 16 Jahren in Berlin Schluss ist. „Katharina Landgraf hat das viele Jahre sehr gut gemacht. Auch ich bin gern Parlamentarier und gern für die Menschen vor Ort ansprechbar“, so von Breitenbuch. Rückblickend auf zwölf Jahre im Landtag erklärt der CDU-Mann, er habe sich in Dresden einen guten Ruf als Finanz- und Agrarexperte erworben. Diese Erfahrungen wolle er auch in Berlin einbringen, so der aktuelle Vize-Chef der sächsischen CDU-Fraktion.

Strukturwandel bei von Breitenbuch im Fokus

Der gebürtige Göttinger lebt seit 1994 in Kohren-Sahlis. Der studierte Volkswirt führt hier einen Landwirtschaftsbetrieb. Was von Breitenbuch umtreibt, sind derzeit vor allem die Themen Strukturwandel und Kohleausstieg. „Wir werden in Berlin dafür kämpfen müssen, dass die Zusagen auch eingehalten werden“, so der frisch gekürte CDU-Kandidat. „Die Grünen wollen schon 2030 aus der Kohle aussteigen. Das wird es mit mir nicht geben.“ Vielmehr müsse der Abschied von der Braunkohle gemeinschaftlich und mit abgestimmten Maßnahmen abgefedert werden. Von Breitenbuch will zudem für einen Austausch zwischen Leipzig und dem Umland sorgen, der sich auf Augenhöhe abspielt. „In den Beziehungen knirscht es merklich. Das haben wir beim Ausstieg aus den Fernwärmelieferungen des Kraftwerks Lippendorf durch die Messestadt gemerkt oder auch daran, dass wir eine Autobahn bis an den Stadtrand bauen, die dann einspurig wird.“ All dies seien Punkte, die man im Miteinander lösen müsse. Auch eine weitere gute Entwicklung des Muldentals und des Kohrener Landes liege ihm sehr am Herzen, vor allem was Lebensbedingungen für junge Familien betrifft, so der sechsfache Vater.

CDU-Nominierung für die Bundestagswahl in Neukieritzsch Quelle: CDU

Von Breitenbuch: CDU lässt es an klaren Positionen mangeln

Dass die CDU derzeit in der Wählergunst sinkt, führt der Zwei-Meter-Mann auf das Fehlen klarer Positionen zurück. Deshalb hätten ihm auch die Ausführungen von Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann in Neukieritzsch gefallen. Dieser hatte betont, die CDU müsse aufhören, in Verhandlungen immer gleich mit einem Kompromiss einzutreten. Eine Partei müsse auch Ecken und Kanten haben, so der Gastredner. Die aktuellen Korruptionsfälle in der Partei verurteilt von Breitenbuch scharf. Durch derlei Vorfälle würde das Vertrauen der Bürger zerstört.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel