Landkreis Leipzig: Vorschläge für Landratswahl ab sofort möglich

Landkreis Leipzig

Das Landratsamt hat die Durchführung der Landratswahl am 12. Juni offiziell bekannt gemacht. Nach sieben Jahren wird damit auch im Landkreis Leipzig ein neuer Kreischef gewählt. Mit den nunmehr erfolgten Wahlbekanntmachung können ab sofort Wahlvorschläge für die Besetzung des höchsten Wahlamtes im Kreis beim Kreiswahlleiter eingereicht werden. Parteien und Wählervereinigungen können Vorschläge vorbringen, ebenso können Einzelbewerber ihren Hut in den Ring werfen. Politische Gruppierungen, die im Sächsischen Landtag oder seit der vergangenen Kommunalwahl im Kreistag vertreten sind, müssen keine Unterstützungsunterschriften vorweisen. Andere Wahlvorschläge brauchen mindestens 200 Unterstützungsunterschriften. Diese dürfen erst vorgenommen werden, nachdem der Wahlvorschlag beim Kreiswahlleiter eingereicht wurde.

Auf alle Formalitäten wird in der Wahlbekanntmachung eingegangen, die im aktuellen Amtsblatt erfolgt ist und im Internet unter www.landkreis-Leipzig.html zur Verfügung steht.

Der neue Landrat wird für die Dauer von sieben Jahren gekürt. Wählbar sind Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes und jede/jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, sofern die Person mindestens 27 Jahre alt ist, aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Letzte Frist für Wahlvorschläge ist der 7. April

Letzte Frist für die Einreichung aller Wahlvorschläge ist der 7. April, 18 Uhr. Bis dahin müssen alle Namen schriftlich beim Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses vorliegen. Im Nachgang entscheidet der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Gerald Lehne über die Zulassung de Kandidaten.

Erzielt kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, also die absolute Mehrheit, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Beim zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die höchste gültige Stimmenzahl, also die relative Mehrheit, erhält. Sollte es zu einer Stimmengleichheit kommen, entscheidet das Los. Der etwaige zweite Wahlgang findet am 3. Juli statt.

CDU nominiert am 12. März in Neukieritzsch

Landrat Henry Graichen (CDU) hatte bereits Anfang des Jahres erklärt, erneut antreten zu wollen und sich um eine zweite Amtszeit zu bewerben. Die CDU-Nominierung ist für den 12. März in der Neukieritzscher Parkarena geplant. Mögliche Herausforderer des Amtsinhabers haben sich bisher noch nicht aus der Deckung gewagt.

Von Simone Prenzel