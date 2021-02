Landkreis Leipzig: Wer bleibt Grundzentrum?

Landkreis Leipzig

Es scheint nur ein bürokratischer Begriff zu sein: Grundzentrum. Doch Kommunen bemühen sich nicht umsonst darum, als solches eingestuft zu werden. Der Titel adelt Städte und Gemeinden, die damit auf Grund ihrer Ausstattung zum Beispiel mit Schulen, Ärzten, Supermärkten und anderen Versorgungseinrichtungen als besonders wichtig für ihr Umland anerkannt werden.

Berkner: Besonders im Osten von Leipzig wurde nachjustiert

Wer kann sich weiter mit dem Titel Grundzentrum schmücken? Wo sind bestehende Partnerschaften auf den Prüfstand zu stellen? Dieser Frage widmete sich der Planungsverband Leipzig-Westsachsen im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans, der Ende 2020 als Satzung beschlossen wurde. Die Planungsregion umfasst neben der Stadt Leipzig die Landkreise Leipzig und Nordsachsen. „Besonders östlich von Leipzig haben wir nachjustiert“, umschreibt Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle, den Prozess.

Pläne für neue Zweck-Ehen sorgten anfangs für reichlich Zündstoff

Als die Pläne vor drei Jahren erstmals bekannt wurden, war der Aufschrei zuerst groß: Die von den Regionalplanern vorgeschlagenen neuen Zweck-Ehen sorgten für ordentlich Zündstoff. Doch inzwischen ist der Ärger verraucht. Erste Stadt- und Gemeindeoberhäupter haben ihre neuen Zweck-Ehen bereits besiegelt. So gaben sich vor einigen Tagen die Bürgermeisterinnen von Naunhof und Großpösna, Anna-Luise Conrad und Gabriela Lantzsch, das Ja vorm Planungs-Altar. In den nächsten Tagen wollen Brandis und Borsdorf noch enger zueinander finden.

Hier ein Überblick, welche Kommunen sich laut neuem Regionalplan mit dem Titel Grundzentrum schmücken können und welche grundzentralen Verbünde neu entstehen oder erhalten bleiben:

Als Grundzentren werden die Städte Bad Lausick, Colditz, Frohburg, Geithain und Markranstädt aus dem Landkreis Leipzig sowie Bad Düben, Beilrode, Belgern-Schildau, Dahlen, Dommitzsch und Taucha aus dem Bereich Nordsachsen eingestuft. Abschlägig beschieden wurden die Wünsche von Machern, Mockrehna und Krostitz, die sich vergeblich um den Status beworben hatten.

Verbund Böhlen/Zwenkau: Böhlen und Zwenkau seien leistungsfähige Kommunen, heißt es im Regionalplan, so dass eine verstärkte Kooperation zur Verbesserung der Versorgung in der Fläche beitrage. „Die Ausstattung in der Bildungsinfrastruktur (Oberschule Böhlen, Freies Gymnasium Zwenkau, Berufsschulzentrum Böhlen), in der sozialen Versorgung (Ärztehaus/MVZ; Geriatriezentrum in Zwenkau) und im Bereich Kultur, Sport und Freizeit (Kulturhaus, Westsächsisches Symphonieorchester in Böhlen, Tennis-, Squash-/Badmintonhalle, Stadthafen, Stadthalle, Kulturkino in Zwenkau) bietet gute Voraussetzungen für eine verstärkte Kooperation.“ Mit dem Industriestandort Böhlen-Lippendorf und dem Gewerbegebiet Zwenkau gelten beide Städte als bedeutende Wirtschafts- und Arbeitsplatzzentren. Nach gemeinsamer Entwicklung des Industriestandortes Böhlen-Lippendorf (zusammen mit Neukieritzsch) sei der dafür gegründete Zweckverband zwar aufgehoben werden. Die Weiterentwicklung und Vermarktung des Industriestandortes wird im Regionalplan aber weiterhin als gemeinsame Aufgabe gesehen. Weitere Ansätze für eine Kooperation bestehen ebenso in der abgestimmten Entwicklung des Südufers des Zwenkauer Sees. 2008 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bildung des Städteverbundes Böhlen/Zwenkau geschlossen. „Eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit ist anzustreben“, so die Regionalplaner.

Verbund Groitzsch/Pegau: Groitzsch und Pegau werden nur durch die Aue der Weißen Elster getrennt. Die Stadtkerne liegen nur zwei Kilometer zu Fuß beziehungsweise vier Kilometer per Straße voneinander entfernt, so dass sich eine verstärkte Kooperation gleichsam anbiete. Die funktionsteilige Ausstattung (Gymnasium, Hallenbad, Kino, Fachärzte, Ärztehaus in Groitzsch, Reithalle, Freibad, Volkshaus, SPNV-Haltepunkt in Pegau) biete gute Voraussetzungen für eine verstärkte Kooperation, heißt es. Im März 2007 der Städtebund Groitzsch-Pegau vertraglich besiegelt. Später wurde ein Entwicklungs- und Handlungskonzept erstellt, das eine Vielzahl von Maßnahmen aufzeigt. Einige Aufgaben befinden sich bereits in Realisierung (vorbeugender Brandschutz, Schiedsstelle, Jugendsozialarbeit, Gewerbeverein, Jugendbüro). Auch hier lautet der Satz: „Eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit ist anzustreben.“ Chef-Planer Andreas Berkner ist auch der aktuelle Rechtsstreit zur Ansiedlung eines Rewe-Marktes in Groitzsch nicht entgangen. „Diese Frage müssen allerdings die Gerichte klären, der Konflikt stellt die Zusammenarbeit von Groitzsch und Pegau nicht in Frage.“

Verbund Borsdorf/Brandis: Die Ortskerne liegen etwa sechs Kilometer voneinander entfernt. Die Kommunen ergänzen sich in der sozialen Versorgung (z.B. Altenpflegeheim Brandis, Diakonissenhaus Borsdorf und Behindertenwerkstatt Panitzsch) als auch bei der Bildung (Oberschule Brandis, Gymnasium Brandis und Freies Gymnasium Borsdorf). Unterstützend wirken gute ÖPNV-Verbindungen. Beide Kommunen arbeiten bereits eng zusammen und besitzen Potenzial für eine gemeinsame touristische Entwicklung. „Die Defizite in der Erfüllung der Kriterien für eigenständige Grundzentren können als grundzentraler Verbund gemeinsam ausgeglichen werden“, so die Maßgabe des Regionalplans.

Großpösna/Naunhof: Naunhof und Großpösna übernehmen Versorgungsfunktionen für ihren jeweiligen Verflechtungsbereich. Die Ausstattung mit Handels- oder sozialen Einrichtung (z.B. Pflegeheim Naunhof) ergänzt sich. Beide Kommunen streben eine engere Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung sowie im AZV Parthe an. Auch im Schulbereich gebe es wachsende Verflechtungen (Oberschule Naunhof und Freies Gymnasium Naunhof). Beide Kommunen setzen verstärkt auf das Thema Tourismus. Im Fokus unter anderem: die Entwicklung des Oberholzes.

Verbund Mügeln/Wermsdorf: Während sich die nördlichen Gemeindeteile von Wermsdorf teilweise nach Dahlen orientieren, nehmen angrenzende Gemeindeteile der Stadt Grimma (Richtung Mutzschen) Versorgungsangebote teilweise in Wermsdorf wahr. Zudem stellt Mügeln für einige Ortsteile der Gemeinden Naundorf und Ostrau Versorgungsangebote (zum Beispiel Oberschule) bereit. Die Ortskerne Mügeln und Wermsdorf liegen rund 9 Kilometer voneinander entfernt und besitzen eine direkte Busverbindung, so dass eine verstärkte Kooperation zur Sicherung der grundzentralen Versorgung in der Fläche sinnvoll sei. Mügeln und Wermsdorf weisen in vielen Bereichen vergleichbare Rahmenbedingungen auf, die Potenzial für eine stärkere Kooperation beinhalten, zum Beispiel hinsichtlich der Mittelschul-Standorte, weiterer Entwicklungsoptionen an den Autobahnzubringern S 31 und S 38 oder der Vernetzung touristischer Anziehungspunkte.

Von Simone Prenzel