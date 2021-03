Landkreis Leipzig: Wo sind die Biber-Reviere?

Landkreis Leipzig

Auch in diesem Winter werden wieder die Biberreviere im Landkreis Leipzig kartiert. Hierfür sind in den kommenden Monaten die ehrenamtlichen Revierbetreuer an Fließgewässern, Teichen, Stauseen und Weihern im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde unterwegs, um Aktivitätshinweise von Europas größtem Nagetier – zum Beispiel Fährten, Baue, Fraßspuren und Dämme - zu dokumentieren.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da sich das Vorkommen von „Meister Bockert“ inzwischen nicht mehr nur auf die Mulde mit ihren Nebengewässern beschränkt, sondern nun auch Teile der Weißen Elster im Südraum von Leipzig als Lebensraum erobert wurden, ist die Naturschutzbehörde hier auch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Vor allem mögliche Hinweise aus dem Profener Elstermühlgraben, der Schnauder und der Weißen Elster (einschließlich weiterer Nebengewässer), aber möglicherweise inzwischen auch aus der Parthe, sind in der derzeitigen Ausbreitungsphase für Behörde und Biberbetreuer interessant und wichtig – wie auch jeder andere Biberhinweis aus dem Landkreis. Zumal auf diese Weise auftretende Probleme frühzeitig erkannt und ihnen gegebenenfalls begegnet werden könne, so die Untere Naturschutzbehörde des Kreis.

Weitere Informationen zur Biberkartierung erhalten Interessenten im Umweltamt des Landkreises unter Telefon 03437/9841977.

Lesen Sie auch:

Von sp