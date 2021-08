Landkreis Leipzig: Zuschüsse für noch mehr Barrierefreiheit

Landkreis Leipzig

Oft sind es nur wenige Zentimeter, die den Unterschied machen: Schon die kleinste Stufe vor einem Café oder Museum kann sich für einen Rollstuhlfahrer als unüberwindbares Hindernis erweisen. Menschen, die mit einer Behinderung leben, erfahren viele Einschränkungen.

Dass zumindest die baulichen Hürden aus dem Weg geräumt werden, ist Anliegen des Programms „Lieblingsplätze für alle“. Der Freistaat Sachsen fördert unter diesem Stichwort seit Jahren verschiedenste Vorhaben, um Barrieren abzubauen. „Dem Landkreis Leipzig stehen auch für das Jahr 2022 Fördermittel aus diesem Programm zur Verfügung“, erläutert Sozialamtsleiterin Karina Keßler.

Auch Badestege wurden bereits gefördert

In den vergangenen Jahren wurden unter allem Treppenlifte und Rampen, barrierefreie sanitäre Einrichtungen, Leitsysteme, Orientierungshilfen für Sehbehinderte und Blinde oder induktive Höranlagen finanziert. Auch Schwimmbadlifte in Freibädern oder Strand- und Badestege für Rollstuhlfahrer wurden bereits installiert.

Im Landkreis Leipzig fast 100 Projekte umgesetzt

„Seit dem Start des Programms im Jahr 2014 konnten fast 100 Baumaßnahmen mit insgesamt rund 1,9 Millionen Euro im Landkreis gefördert werden“, heißt es aus dem Sozialamt. Auch mit den neu abrufbaren Geldern möchte man Menschen mit Behinderungen den Besuch von öffentlich zugänglichen Einrichtungen, insbesondere in den Bereichen Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit, erleichtern. In der Vergangenheit kamen bereits zahlreiche Objekte in den Genuss der Zuschüsse, so sind Bibliotheken, Museen, Sportstätten, Freibäder, Seniorentreffpunkte, aber auch Arztpraxen oder Einrichtungen der Volkshochschule dank öffentlicher Förderung besser oder überhaupt erreichbar.

Höchstsatz liegt bei 25 000 Euro

Die Förderhöchstgrenze je Einzelmaßnahme liegt bei 25 000 Euro. Es können bis zu 100 Prozent der Kosten gefördert werden. Einen Antrag auf Förderung können Interessierte bis spätestens 20. August beim Landkreis Leipzig, Sozialamt, Stichwort: Barrierefreies Bauen 2022, Brauhausstraße 8, in Borna stellen. Die Antragsunterlagen sind bei Sozialamtsleiterin Karina Keßler (karina.kessler@lk-l.de, Telefon 03433/2412100) erhältlich.

Gefördert werden können generell Betreiber – auch Mieter und Pächter – von öffentlich zugänglichen Einrichtungen, die von Menschen mit Behinderung besucht werden. Für kommunale Gebäude winkt ein Obolus kommen, wenn es sich um ein freiwilliges Angebot handelt.

Diese Vorhaben werden 2021 umgesetzt Für folgende Maßnahmen sollen 2021 Fördermittel fließen (beantragter Zuschuss in Klammern): Stadt Groitzsch: Einbau Treppensitzlift im Vereinshaus Stadtmühle (14 780 Euro) Stadt Groitzsch: Einbau Plattformlift in der Stadtbibliothek (24 930 Euro) Volkssolidarität Wurzen: Bau einer barrierefreien Außenfläche für Freizeitangebote im Vereinshaus Straße des Friedens 18 (25 000 Euro) Kirchgemeinde Pegau: Einbau Plattformschrägaufzug im Lutherhaus Pegau(23 300 Euro) FSV Grün-Weiß Großbothen: Bau einer Rampe am Vereinshaus (25 000 Euro) Stadt Böhlen: Bau einer Rampe an der Sporthalle für den Freizeitsport in Großdeuben (25 000 Euro) Kirchgemeinde Trebsen: Einbau barrierefreies WC im Pfarrhaus (25 000 Euro) IVK e.V Grimma: Einbau barrierefreie Küche in der Beratungs- und Geschäftsstelle des Vereins in der August-Bebel-Straße 10 in Grimma (4995 Euro) DRK-Kreisverband Geithain: Bau einer barrierefreien Außenfläche für Freizeitangebote im Freizeittreff Roda (24 380 Euro) Kirchspiel Frohburg: Bau einer Rampe im Pfarrhaus (25 000 Euro) Stadt Trebsen: Einbau eines Schrägaufzugs im Rathaus (25 000 Euro) Stadt Frohburg: Bau einer Rampe im Gemeindezentrum Tautenhain (24 999 Euro) Gemeinde Thallwitz: Bau eines barrierefreien WC am Rast- und Spielplatz Mulderadweg in Wasewitz (23 300 Euro) Als Nachrücker wurden folgende Projekte eingeordnet: Stadt Frohburg: Einbau barrierefreies WC in der Grundschule Kohren-Sahlis (24 975 Euro) Stadt Bad Lausick: Einbau barrierefreies WC im Dorfgemeinschaftshaus Etzoldshain (24 960 Euro) DRK-Kreisverband Muldental: Einbau barrierefreies WC im Schulungszentrum Waldsteinberg Naunhofer Straße 4 (25 000 Euro) DRK-Kreisverband Muldental: Einbau Treppensitzlift im Seniorentreff Alter Bahnhof in Nerchau (25 000 Euro) Stadt Colditz: Einbau barrierefreies WC in der öffentlichen Toilette in der Schulstraße (24 850 Euro) Stadt Geithain: Einbau barrierefreies WC im Henning-Frenzel-Stadion (25 000 Euro) Stadt Borna: Einbau barrierefreies WC im Vereinshaus Röthaer Straße (24 985 Euro) Stadt Borna: Einbau barrierefreies WC im neuen Gerätehaus Zedlitz (24 820 Euro) Gemeinde Großpösna: Einbau barrierefreies WC im Seniorentreff in der Hauptstraße 19 (25 000 Euro)

Von Simone Prenzel