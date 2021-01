Landkreis Leipzig

Es ist eine dramatische Entwicklung im Landkreis Leipzig. Am siebten Januar, also vor knapp zwei Wochen, lag die Gesamtzahl der an dem Coronavirus verstorbenen Personen bei 67. Stand heute sind es 153 Menschen. „Statistisch gesehen sieht es so aus, dass wir durch das Sars-Covid-19-Virus mehr Verstorbene als in den Jahren zuvor haben und somit eine Übersterblichkeit“, sagt Erik Bodendieck. Er ist Präsident der sächsischen Landesärztekammer und niedergelassener Allgemeinmediziner in Wurzen.

Viele Todesfälle im Dezember 2020

Nachdem die Infektionszahlen und auch die Todesfälle nach dem ersten Lockdown im Sommer stark zurückgegangen waren, stiegen diese erheblich im letzten Quartal an. Im Jahr 2019 starben im Mittel von Oktober bis Dezember 284 Menschen pro Monat im Landkreis Leipzig. Auch in den Vorjahren lagen die Werte für diesen Zeitraum auf diesem Niveau. Im Jahr 2020 starben im Mittel von Oktober bis Dezember 357 Menschen pro Monat im Landkreis Leipzig. Im Detail waren es im Oktober 266, im November 311 und im Dezember sogar 494 Menschen. Das ist auch der höchste Wert an Todesfällen pro Monat im Landkreis Leipzig im Zeitraum 2016 bis 2020.

Maßnahmen können zum Sinken der Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten führen

Die Daten des Statistischen Landesamtes sind allerdings vorläufige Zahlen und bislang nicht statistisch aufbereitet worden. Auch Nachmeldungen können die Zahlen noch erhöhen. Die vollständige plausibilisierte Sterbefallstatistik eines Jahres liegt zur Mitte des jeweiligen Folgejahres vor. „Erst mit diesen Daten sind abschließende und umfassende Bewertungen, Analysen und Vorjahresvergleiche zur Beurteilung einer sogenannten Übersterblichkeit möglich”, heißt es vom Statistischen Landesamt aus Kamenz.

Es müssen weitere Daten und Hintergründe in Betracht gezogen werden, betont die Behörde. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie könnten allerdings auch dafür sorgen, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht werden, was sich ebenfalls auf die Differenz zum Durchschnitt auswirkt“, äußert sich das Landesamt. Die Sterbefallzahlen würden zudem nichts über die Todesursache aussagen.

Bodendieck sieht die aktuell sinkenden Corona-Zahlen noch nicht als Entwarnung an. „Wegen der Weihnachtsfeiertage gab es sicherlich viele, die sich nicht haben testen lassen. Wir müssen schauen, wie sich die Lage entwickelt. Ob sich die Mutation aus Großbritannien weiter ausbreitet und wie wir mit den Impfungen vorankommen. Da müssen wir Geduld mitbringen. Aber die EU hat genügend Impfstoff bestellt“, betont der Mediziner. Sandra Gallina, Chefin der EU-Generaldirektion Gesundheit, teilte letzte Woche mit, dass für die EU 1,1 Milliarden Impfstoffdosen bestellt wurden.

Wie das statistische Landesamt die Zahlen verarbeitet In den Daten des Statistischen Landesamtes (StaLa) werden die Verstorbenen dem Wohnort zugeordnet. Falls keine Informationen dazu vorliegen, wird der Registrierort des Sterbefalls eingetragen. Wird ein Patient aus dem Landkreis aber beispielsweise in der Stadt Leipzig im Krankenhaus behandelt und verstirbt dort, ordnet das StaLa den Todesfall also trotzdem dem Landkreis Leipzig zu. „Anders ist es in den Statistiken der Standesämter“, betont Sebastian Bachran, Sprecher der Stadt Grimma. Diese würden die Todesfälle ihrem Landkreis zuordnen. Eine Stadt mit Krankenhaus und mehreren Pflegeheimen habe deswegen in der Statistik der Standesämter meist höhere Todeszahlen, als Orte ohne Krankenhaus und mit weniger Pflegeheimen.

