Frohburg/Prießnitz

Das Verfahren, um den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet An der Bornaer Straße in Prießnitz aufzuheben, wird eingestellt. Das beschloss der Frohburger Stadtrat. Das heißt, der genehmigte Bebauungsplan bleibt in Kraft. Beschluss-Teil Nummer zwei annullierte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) selbst, als er Widerstand im Gremium spürte. Widerstand gegen die Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage auf einem Areal, das bis heute ein Feld ist. Gestrichen wurde deshalb der Passus, dass gegen eine solche Anlage keine Einwände bestünden und dass lediglich ein städtebaulicher Vertrag nötig sei mit dem Ziel, die Kommune von den Lasten der Erschließung freizustellen.

Seit 1998 wurde nichts gebaut

Den Bebauungsplan hatte seinerzeit die Gemeinde Eulatal aufgestellt. Er wurde 1998 genehmigt. Bauliche Aktivitäten gab es nicht, obwohl das Areal, ein besonnter Hang, vom Gemeinderat für die ortsansässige Wirtschaft ins Auge gefasst war. Die Enerparc AG bekundete 2013 das Interesse, hier Module für eine Freiflächen-Anlage mit einer Leistung von 3,2 MWp zu montieren, stellte zwei Jahre später aber diese Aktivitäten wieder ein. Ein Jahr später beschloss die Stadt, ein Ingenieurbüro mit dem B-Plan-Aufhebungsverfahren zu betrauen; allerdings geschah seither nach den Worten von Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) nicht viel. Inzwischen sei das Thema Klimaschutz weit in den Vordergrund gerückt, und auch eine Stadt wie Frohburg sollte sich dem nicht verschließen. Erneuerbare Energien könnten einen Beitrag leisten. Der Bebauungsplan sollte deshalb in Kraft bleiben, um Konfliktpotenziale in naturschutzrechtlicher Hinsicht zu reduzieren. Denn aktuelle Bauleitverfahren zeigten, dass solche Belange Planungen dieser Art verhinderten oder verzögerten.

Investor will „kurzfristig“ handeln

Parallel zur Vorbereitung dieses Beschlusses hatte sich Ende Mai Enerparc im Frohburger Rathaus gemeldet. Habe man 2015 nicht investiert, weil das Vorhaben auf Grund des Erneuerbare-Energien-Gesetz in Gewerbegebieten nicht mehr förderfähig gewesen sei, wolle man jetzt doch dieses Vorhaben umsetzen. Seit 2017 bestehe die Hürde, die das Unternehmen ausbremste, nicht mehr. „Wir möchten von dem bestehenden Baurecht Gebrauch machen und den Solarpark möglichst kurzfristig errichten“, heißt es in dem Schreiben. Der Vertragsentwurf mit der Stadt von damals könne man gern als aktuelle Verhandlungsgrundlage nehmen.

Kritiker: Wertvolles Ackerland schützen

Nichts gegen Solarstrom, aber „das ist blankes Ackerland“, sagte Siegfried Runkwitz (Linke), Geschäftsführer der Osterland Agrar GmbH. Seit der Wende seien viele Hektar Feld auch in Frohburg und den Ortsteilen überbaut worden. „Dabei haben wir vergessen, dass Ackerland ein großer Schatz ist.“ Was überbaut sei, lasse sich kaum wieder herstellen. Dass die Kommune Flächen nutze, um Bauland für Eigenheime und Wohnungen zu schaffen, akzeptiere er. Für die nachhaltige Energiegewinnung aber gebe es viele Brachen, die genutzt werden könnten.

Eine Kritik, die Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU), ebenfalls Landwirt, ausdrücklich teilte. Acker sei zu wertvoll, und den Hang nahe des Dorfes zu bestücken, sei „landschaftlich einfach scheußlich“. Im neu gewählten Stadtrat müsse man eine Grundsatz-Diskussion darüber führen, wie man mit den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien umgehen wolle.

Unternehmen erzeugt schon bei Bad Lausick Strom

Die Enerparc AG ist in Leipziger Umland in mehreren Kommunen aktiv. Am südlichen Stadtrand von Bad Lausick errichtete das Unternehmen gemeinsam mit einem regionalen Partner auf einem Acker ebenfalls eine Freiflächen-Anlage. Sie überdeckt an der Straße nach Trebishain 17 Hektar Fläche und ging Ende 2010 ans Netz.

Von Ekkehard Schulreich