Landwirte im Landkreis Leipzig fordern: Sichert die Wirtschaftswege!

Geithain/Frohburg

Feldwege braucht die Landwirtschaft, um auf ihre Felder und Wiesen zu gelangen. Unverzichtbar sind sie aber auch für Spaziergänger, Radler, Jogger, Pferdefreunde, Bauernwald-Eigner. Die Zukunft vieler dieser Verbindungen ist – nicht nur im Kohrener Land, sondern in ganz Ostdeutschland – nicht gesichert. Es fehlt die öffentliche Widmung. Die nachzuholen, sind die Kommunen bis Ende 2022 in der Pflicht. Anderenfalls werden die Trassen zu Privatwegen und können durch die Eigentümer fremder Nutzung entzogen werden.

Bergmann: Wege sichern, aber auch instand setzen

„Das Thema Feldwege ist nach der Wende nie richtig aufgearbeitet worden. Das kann jetzt zum Problem werden – nicht nur für uns Landwirte“, sagt Sven Bergmann. Der 38-Jährige betreibt in Kolka, einem kleinen Dorf südlich von Geithain, Bio-Landwirtschaft. Er führt den Betrieb fort, sein sein Vater Rainer in den neunziger Jahren aus der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) heraus gelöst hatte. Er züchtet robuste wie seltene Aubrac-Rinder. Um die Äcker und Weiden zu erreichen, nutzt er das Wegenetz.

Das befindet sich zum Teil – wie die Plattenstraße von Bruchheim nach Niedergräfenhain – in einem schlechten Zustand. Problematischer aber noch ist: Viele Wege führen über Land, das mitunter wie im Falle der Plattenstraße Dutzenden Eigentümern aus verschiedenen Dörfern gehört. Die rechtliche Situation, die historisch gewachsen ist, die in den DDR-Jahrzehnten keine Rolle spielte, ist ungeklärt, der Bestand nicht gesichert. Außerdem geht es um Fragen der Haftung und wer für die Instandhaltung Verantwortung trägt.

Landwirt Sven Bergmann weist auf die Schäden an den Wegen. Um die beseitigen zu können, muss klar sein, wer verantwortlich ist. Quelle: Jens Paul Taubert

Vollert: Sache von großer Tragweite

Dass das Thema von großer Tragweite ist und deshalb zügig geklärt werden müsse, bestätigt Jörg Vollert, Betriebsleiter der Landwirtschaftsgesellschaft Geithain. Das Unternehmen mit Sitz in Bruchheim bewirtschaftet rund 1475 Hektar zwischen Roda und dem Rochlitzer Berg. Zu den wichtigen Traktor-Verkehrsadern abseits der Straßen zählt für ihn neben der erwähnten Plattenstraße nahe der Autobahn 72 etwa der Fahrweg, der von Bruchheim aus über die Fluren in Richtung Wickershain und Narsdorf führt. Diesen Weg haben mehrere Landwirte instand gesetzt. Vollerts Frage: Was ergibt sich daraus für die künftige Nutzung durch alle?

Bis Ende vergangenen Jahres hatten etwa Landwirtschaftsbetriebe die Möglichkeit, ungesicherte Wege, die für ihren Betrieb aber unverzichtbar sind, an die Kommunen zu melden. „Das haben wir gemacht. Der Geithainer Stadtrat muss nun entscheiden, was sie in das Kataster öffentlicher Wege aufnehmen“, sagt Sven Bergmann. Er hoffe sehr, dass das innerhalb der Frist erfolge. Anderenfalls wäre diese letzte Chance verpasst. „Das kann dann nicht rückgängig gemacht werden. Und wir hätten im Falle des Falls keine Alternativen.“ Die Plattenstraße beispielsweise zu dem geschlängelten Weg rückzuverwandeln, der er über Jahrhunderte war, sei nicht praktikabel, denn das berührte die Eigentumsfragen in selber Weise.

Geithain: Anträge werden geprüft

Geithain will sich des Themas annehmen. „Es gibt mehrere Anträge von Landwirten. Die werden wir im Einzelnen behandeln“, sagt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung des Rathauses. „Wir werden Zeit brauchen, denn vor jeder Widmung ist eine Anhörung zu machen.“ Eine neue Mitarbeiterin, die in der für Liegenschaften verantwortlichen Abteilung ihre Arbeit aufnahm, werde sich kümmern. Ein rechtskräftiges Straßen-Kataster hat Geithain bereits in den neunziger Jahren erarbeitet. Seither wird es Stück für Stück ergänzt, etwa wenn durch Baugebiete neue öffentliche Straßen und Wege hinzu kommen. „In dieses Verzeichnis sind sehr viele Wege aufgenommen, für die wir als Kommune verantwortlich sind“, so Jesierski.

Frohburg: Öffentliches Interesse muss überwiegen

27 Anträge zur öffentlichen Widmung von Feld- und Wirtschaftswegen hat der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf dem Tisch. „Das heißt nicht, dass wir jedem stattgeben. Aber wir prüfen jeden Antrag, und das ist mit hohem Aufwand verbunden“, sagt er. Unstrittig von öffentlicher Bedeutung sei etwa der überregional beworbene Wanderweg von Dolsenhain in den Leinawald. Über den sogenannten Peter-Paul-Weg verläuft auch die Route auf Luthers Spuren – über Flächen, die verschiedenen privaten Eigentümern gehören: „Kein Quadratmeter gehört der Stadt.“ Mit einer Widmung übernehme die Kommune nicht nur die Last der Unterhaltung. Die Eigentümer könnten dann beantragen, dass die Stadt die Fläche erwerbe, was mit weiteren Kosten verbunden sei. Das Anliegen, Feldwege zu sichern, sei berechtigt, sagt Wolfgang Hiensch (BuW). Es gelte, im Interesse aller Steuerzahler genau abzuwägen, in welchen Fällen das öffentliche Interesse tatsächlich nicht nur gegeben sei, sondern überwiege.

Verein: Es geht um 10 000 Kilometer in Sachsen

„Aus einer Widmung entsteht zweierlei: zum einen die Unterhaltspflicht und zum anderen die Versicherungspflicht derjenigen, die diese Straße in ihrer Obhut haben“, sagt Daniel Menges, landwirtschaftlicher Sachverständiger und Mitbegründer der Initiative Sachsens Wege. Entfalle eine solche Widmung, „entsteht eine Reihe potenzieller Probleme: Aus bisher öffentlich genutzten Straßen und Wegen werden Privatwege.“ Eigentümer könnten Nutzungsentschädigungen fordern oder Trassen sperren. Der Verein zählt aktuell 89 Mitglieder. Menges zufolge könnten in Sachsen rund 10 000 Kilometer des 80 000 Kilometer Straßen und Wege umfassenden öffentlichen Netzes betroffen sei. Das unterstreiche die Brisanz und den hohen Handlungsbedarf.

https://www.sachsenswege.de

Von Ekkehard Schulreich