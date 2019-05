Bad Lausick

Eine neue Sozialtherapeutische Wohnstätte will die AWO-Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West in Bad Lausick errichten. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Einrichtungsleiterin Manuela Bauersachs. Die Baugenehmigung liege vor. Die Fördermittel für den rund 2,3 Millionen Euro teuren Neubau seien bewilligt. Die Fördersumme liegt bei 1,85 Millionen Euro.

Neubau an der Erich-Weinert-Straße

Jetzt schreibe man die ersten Bauleistungen aus. „Wir hoffen, dass zügig Angebote eingehen und vor allem, dass die Firmen noch die Kapazität für eine zeitnahe Umsetzung haben. Die Bewohner und auch das Team warten sehnsüchtig auf den lang geplanten Neubau.“ Die Bauzeit werde auf rund ein Jahr veranschlagt. Errichtet wird der Neubau auf dem Areal des einstigen Kinderheims an der Erich-Weinert-Straße, das die AWO bereits seit den neunziger Jahren nutzt. Er bietet 32 Bewohnern in Einzelzimmern, die zu vier Wohngruppen zusammen gefasst sind, Platz. Außerdem entstehen optimale Therapiemöglichkeiten. Bauersachs: „Wir erhoffen uns, unseren Auftrag die Bewohner unseres Hauses zu einer selbständigen Lebensführung zu befähigen, noch gezielter umsetzen zu können.“

Stadtrat Bad Lausick beschließt Verlängerung im Mai

Parallel zu den Bauvorbereitungen befasste sich der Bad Lausicker Stadtrat in seiner April-Sitzung nicht öffentlich mit einer Verlängerung des Erbaurechtsvertrages zwischen Kommune und Arbeiterwohlfahrt. Zwar ist der 1994 abgeschlossene Vertrag noch nicht abgelaufen, doch möchte der Träger eine neue, längere Frist, die der Betriebsdauer des Neubaus angemessen ist. „Die Standzeit des Ersatzneubaues ist aus derzeitiger Sicht bei 50 Jahren zu sehen“, so die Leiterin. Der Stadtrat will die Vertragsverlängerung im Mai beschließen - allerdings nicht im Rahmen einer Sondersitzung am 9. Mai, wie zuerst ins Auge gefasst, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos): „Wir erledigen das in der regulären Sitzung.“ Die findet am 23. Mai statt.

Von Ekkehard Schulreich