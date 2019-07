Laußig

Nach zwei Wochen Erholungsurlaub in Laußig sind die Mädchen des Folklore-Ensembles Sonejka aus Saschirje in Weißrussland nach fast 24-stündiger Busreise wieder in ihrem Heimatdorf angekommen. Mit im Gepäck sind viele Geschenke und Erinnerungen an zwei erholsame und erlebnisreiche Ferienwochen in Nordsachsen.

Möglich gemacht hat das die Elterninitiative für Saschirje, die Rainer Winkler vor 25 Jahren gegründet hat. „Die weißrussischen Kinder kommen seit 1994 jedes Jahr nach Laußig. Das Dorf Saschirje liegt unweit von Tschernobyl, wo 1986 die Atomkatastrophe geschah. Seitdem leiden die Menschen unter den Folgen des Unfalls“, erzählte Winkler. Ein Aufenthalt in Deutschland senke das Strahlenpotenzial immerhin um 15 Prozent.

Sieben Auftritte von Bad Düben bis Bad Lausick

Das Programm für die beiden Wochen in Laußig war voll mit Unternehmungen und Auftritten in der Region. Insgesamt siebenmal trat das Folkloreensemble auf. Unter anderem im Bad Dübener Waldkrankenhaus, in Bad Lausick, Leipzig und Schwemsal. Dazu gab es Ausflüge nach Erfurt, Leipzig und zu einem Sportnachmittag nach Bad Düben, wo der örtliche Turnverein Blau-Gelb 90 die jungen Weißrussen zu Sport und Spiel eingeladen hatte.

Einladung zu einem Wochenende bei Gasteltern

Auch ein Wochenende bei Gasteltern gehört jedes Jahr mit dazu. Dietmar Kluge aus Schwemsal war dabei, seine Familie lud zum vierten Mal Kinder aus Saschirje zu sich nach Hause ein. „Angefangen hatte alles beim Geburtstag des ehemaligen Kossaer Pfarres Manfred Trommer. Dort animierte mich Joachim Liebmann aus Kossa, doch mal mit nach Saschirje zu fahren“, so Kluge. Gesagt getan. Mittlerweile war er zweimal dort und seitdem kommen regelmäßig weißrussische Kinder zu Besuch zu seiner Familie. „Wir waren in Halle im Bergzoo und anschließend zum Einkaufen mit den Mädels Katja und Slata in der Stadt“, erzählte er.

Wiedersehen im nächsten Jahr

Mit einem großen musikalischen Intermezzo bedankten sich die weißrussischen Gäste bei ihren Gasteltern, Freunden und Organisatoren der diesjährigen Fahrt. Nächstes Jahr soll es dann ein Wiedersehen in Laußig geben. „Nach der Fahrt ist vor der nächsten Fahrt. Jetzt wird alles abgerechnet und dann gehen auch schon die Vorbereitungen für den Besuch 2020 los. Wir freuen uns jedenfalls schon darauf“, sagte Rainer Winkler.

Von Steffen Brost