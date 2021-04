Lauterbacher Dorfmusikanten fehlt das Publikum

Bad Lausick/Lauterbach

Ein Männertag ohne Platzkonzert der Original Lauterbacher Dorfmusikanten vor dem Bad Lausicker „Riff“? Undenkbar – bis 2020. Da hatte Corona Land und Leute, Musik und Geselligkeit schon Wochen im Griff. Bereits jetzt ist klar: Auch zu Himmelfahrt 2021 spielt die Musik nicht auf der Terrasse des Kur- und Freizeitbades. Das vor fast sieben Jahrzehnten gegründete Orchester, inzwischen geführt von der halb so alten Carolin Prosch, kann seit Monaten nicht gemeinsam musizieren. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Sommer und Herbst.

Jeder probt für sich allein

„Unser letztes Konzert haben wir am 24. Dezember in unserer Kirche gespielt – 2019 wohlgemerkt“, sagt Günter Prosch. Seither trafen sich die 17 Musikerinnen und Musiker zu einigen Freiluft-Proben. Vor allem aber gilt: Jeder spielt für sich allein. Wie lange das gutgehen kann, der 62-Jährige vermag es nicht abzuschätzen. „Aber wir machen Musik ja, weil es Spaß macht. Und wer Freude dran hat, der probt auch für sich.“ Günter Prosch jedenfalls hält es so, und er weiß, dass viele andere genauso ticken. Außerdem: Irgendwann einmal muss ja wieder Schluss sein mit den Beschränkungen. Irgendwann soll man Blasmusik, der sich das Lauterbacher Ensemble seit fast sieben Jahrzehnten widmet, wieder erleben können in entspannter Atmosphäre.

Junge Leute gründen 1952 das Orchester

Allen Grund zum Feiern hätte das Orchester im kommenden Jahr: seinen 70. Geburtstag. Zusammengefunden haben lebenslustige Lauterbacher im siebten Friedensjahr 1952, allesamt in der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir waren junge Burschen, die bisschen was erleben wollten, Musikverrückte eben“, so beschrieb Günter Proschs Vater Heinz, eins der Gründungsmitglieder, vor Jahren die Aufbruchstimmung damals. Das Ensemble knüpfte dabei an musikalische Lauterbacher Traditionen an: Zwischen den Weltkriegen hatte der Reitverein eine Tanzkapelle unterhalten. Von den Enthusiasten der ersten Stunde ist nur noch Hubert Aurich am Leben. Bis vor wenigen Jahren stand der heute 88-Jährige noch auf der Bühne; inzwischen ist er Ehrenmitglied des Vereins. Sein Sohn Klaus Aurich gehört selbst schon mehr als ein halbes Jahrhundert zum Orchester.

Lauterbacher stehen für Familien-Tradition

„Mein Vater, der Tuba spielte, hat mich von Kind an zu den Auftritten mitgenommen und mich so zur Musik gebracht“, sagt Günter Prosch, der Tenorhorn spielt. Seiner Tochter Carolin (ebenfalls Tenorhorn) ging es nicht anders. Zur Hauptversammlung 2020 übernahm die 34-Jährige als eine der Jüngsten den Vereinsvorsitz. „Von klein auf haben mich die Musik und das Vereinsleben der Lauterbacher begeistert“, sagt sie. Dass sie eines Tages dazugehören würde, sei für sie keine Frage gewesen. „Mit der Übernahme der Vorstandstätigkeit möchte ich nun dazu beitragen, die Vereinstradition fortzuführen.“

Die Original Lauterbacher Dorfmusikanten sind ein über Generationen gewachsenes Familien-Ensemble im besten Sinn. Nicht nur Aurichs und Proschs sind seit Jahrzehnten eingebunden, Familie Kik ist es ebenso: Hans Kik war einer der Gründer-Väter. Heute musizieren hier seine Söhne Dietmar und Tilo sowie Enkeltochter Janine Kik. Allerdings hat sich der Horizont über Lauterbach hinaus geweitet. Die Mitglieder sind zwischen Cannewitz und Eula, Buchheim und Grethen zu Hause.

Musikalischer Leiter ist ein Profi

Musikalischer Leiter ist seit 2005 der Leipziger Peter Winkler. Der war 33 Jahre lang 1. Klarinettist im Rundfunk-Blasorchester Leipzig, heute Sächsische Bläserphilharmonie. Er ging nach der Wende mit Ernst Mosch von den „Egerländern“ auf Tour und sammelte so vielfältige musikalische Erfahrungen. Ihr Domizil haben die Dorfmusikanten im Vereinshaus, das die Sportgemeinschaft Lauterbach bewirtschaftet. „Die Räumlichkeit wird uns uneigennützig zur Verfügung gestellt, was uns in der momentanen Lage sehr hilft. Dafür gilt dem Sportverein auf diesem Wege ein recht herzlicher Dank.“

Für das zweite Halbjahr 2021 hat das Orchester bereits mehrere Anfragen. Dass man dann spielen will, keine Frage. Ob es möglich ist, ist allerdings eine. Angesichts so vieler Ungewissheiten habe man sich mit dem Jubiläum 2022 gedanklich noch nicht beschäftigt, sagt die Vereinsvorsitzende. Dass das Jubiläum allerdings so groß gefeiert werden könnte wie das 60-jährige Bestehen, als auf dem Sportplatz ein riesiges Festzelt stand, glaubt sie nicht. „Das war für alle ein großer Kraftakt“, sagt sie. Unüberhörbar aber solle dieser Geburtstag durchaus sein – vorausgesetzt, dass das gemeinsame Musizieren und Feiern in großer Runde dann wieder möglich ist.

