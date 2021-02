Leader Region: Geithain bleibt im Porphyrland

Geithain

Land des Roten Porphyrs oder besser doch Leipziger Muldenland: Dass die Stadt Geithain auch in den nächsten Jahren an der Leader-Förderung teilhaben möchte, steht außer Zweifel. Die Frage ist nur, wo man sich verorten will. Überraschend hatte der Stadtrat kurz vor Weihnachten eine Hinwendung in die Leipziger Region ins Auge gefasst. Nur übergangsweise wollte man in den Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental wechseln, um sich für die nächsten zwei Jahre ein Mittun bei Leader zu sichern – nachdem die Kommune dem Tourismusverein Borna und Kohrener Land den Rücken kehrte. Diese Weichenstellung wurde jetzt präzisiert auch für die Zeit ab 2023.

Weitere Gespräche Anfang März

„Ich empfehle Ihnen, im Porphyrland zu bleiben. Ich denke, wir haben einen guten Weg gefunden. In der ersten März-Woche sitzen wir noch einmal zusammen“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) in der Februar-Runde des Stadtrates. Vorausgegangen waren Gespräche mit Jana Uhlmann, Regionalmanagerin im Land des Roten Porphyrs. Zwar hatte der Stadtrat im Dezember dafür plädiert, auch Vertreter des Leipziger Muldenlandes einzuladen, doch fand ein solcher Termin bisher nicht statt. Vielmehr hatte der Regionen-Wechsel der Geithainer dort für skeptische bis ablehnende Reaktionen gesorgt.

Sporbert: Beste Lösung

„Ich bin froh. Das Porphyrland ist unsere Region. Es ist gut und richtig, dass wir hier bleiben“, sagte Gabriele Sporbert (CDU). Das sei „die beste Lösung“. Der Stadtrat stimmte einhellig zu, dass sich Geithain in den Jahren 2023 bis 2028 an der Entwicklungsstrategie dort beteiligt. Wie dann die Strukturen im Detail aussehen werden, ist noch offen. Bisher wird diese Leaderregion von den beiden Tourismusvereinen Rochlitz und Borna getragen. Es gibt Anzeichen, dass man in Dresden statt dessen auf einen einzelnen Träger setzt. Am Fördergebiet selbst, das 16 Kommunen in Mittelsachsen sowie Frohburg und Geithain im Landkreis Leipzig einschließt, soll sich nichts ändern. Der Frohburger Stadtrat hatte sich bereits im Januar zum Porphyrland bekannt.

Von Ekkehard Schulreich