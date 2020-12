Leader im Porphyrland: Es gibt zweimal 2,3 Millionen Euro

Geithain/Frohburg

Es soll doch Geld geben: Mit je 2,3 Millionen Euro rechnet die Leader-Region Land des Roten Porphyrs 2021 und 2022. Eine Förderung, von der private Eigentümer wie Kommunen gleichermaßen profitieren sollen. Die von zwei Partnern – dem Tourismusverein Borna und Kohrener Land und dem Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental – getragene Struktur indes muss neu formiert werden. Zudem schert Geithain mit Beginn des nächsten Jahres aus dem Tourismusverein aus. Über die Situation spricht die LVZ mit Regionalmanagerin Jana Uhlmann.

Regionalmanagerin Jana Uhlmann. Quelle: privat

Anzeige

Thomas Schmidt, der sächsische Minister für Regionalentwicklung, sagt, Mittel sind da. Wie geht es weiter im Land des Roten Porphyrs?

Wir haben die Information, dass es eine Übergangsperiode von zwei Jahren gibt. In dieser Zeit steht neues Fördergeld zu den Bedingungen der Förderperiode von 2014 bis 2020 zur Verfügung. Wir stellen das Erreichte auf den Prüfstand und bereiten die nächste reguläre Periode vor, die 2023 starten soll. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Kommunen. Im Landkreis Leipzig sind das Frohburg und Geithain.

Mitglieder müssen zu Geithain entscheiden

Geithain verlässt den Tourismusverein Borna und Kohrener Land, will aber Teil der Förderregion bleiben. Funktioniert das?

Die Mitgliederversammlung muss entscheiden, wie es weitergeht. Im Oktober gab es bereits dazu zahlreiche Diskussionen. Alle Kommunen fordern eine gleiche Behandlung und ein gleiches Engagement. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass in der Übergangszeit 2021/2022 eine Leader-Förderung in Geithain nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.

Seit der Stadtrats-Entscheidung gab es Gespräche. Mit welchem Ergebnis?

Es hat immer einen Austausch mit Herrn Rudolph gegeben.

Am Dienstag will das Geithainer Parlament seinen Beschluss möglicherweise in Teilen revidieren und neu befinden.

Das müssen wir einfach abwarten.

Je 2,3 Millionen für die nächsten beiden Jahre

Auf welche Summen können die öffentliche Hand und private Investoren für 2021/2022 rechnen?

Angekündigt wurden uns mindestens die gleichen Fördersummen pro Jahr wie bisher, also circa 2,3 Millionen Euro, die wir über unsere Auswahlverfahren verteilen können.

Für welche Art von Investitionen?

Die Fördertatbestände ändern sich nicht. Zum Beispiel gibt es investive Förderungen, etwa für leerstehende Gebäude, aber auch für verschiedene nicht investive Zwecke wie für Dorfentwicklungskonzepte und Radverkehrskonzeptionen.

Neue Strukturen: Wie ist der Stand?

Das Regionalmanagement muss sich nicht neu strukturieren, sondern unsere Lokale Aktionsgruppe, bestehend aus den beiden Vereinen. Im Moment prüfen wir mit einem spezialisierten Rechtsanwalt die Rahmenbedingungen. Mit Unterstützung der Leader-Fachstelle in Dresden wird es spätestens im Januar ein Gespräch geben, sodass wir im Frühjahr/Sommer zwei Vorschläge unserer Lokalen Aktionsgruppe zur Entscheidung vorlegen können.

Schwerpunkte ab 2023 werden noch bestimmt

Welche Förder-Schwerpunkte werden ab 2023 gesetzt?

Das kann man im Moment noch nicht im Detail sagen. Wir gehen davon aus, dass wir die wichtigsten Ziele erneut verfolgen. Darüber hinaus werden Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit sicherlich eine größere Rolle spielen.

Welche Änderungen gibt es im Antragsverfahren? Bleibt es so aufwendig? Wer entscheidet darüber, wer eine Förderung erhält?

Zu neuen Rahmenbedingungen, die von der EU und vom Freistaat Sachsen kommen, haben wir noch keine Informationen. 2021/2022 bleibt alles beim Alten.

Management berät Interessenten

Was sagen Sie privaten Grundstückseigentümern, die im nächsten Jahr eine Förderung nutzen möchten?

Dass voraussichtlich ab Jahresmitte wieder Förderaufrufe zu Auswahlverfahren starten und alle ihre Unterlagen für eine Einreichung vorbereiten. Wir beraten nach wie vor aktiv per E-Mail und telefonisch interessierte Antragsteller. Am besten sind wir per E-Mail zu erreichen unter info@porphyrland.de.

Von Ekkehard Schulreich