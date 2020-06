Lehrstellen unbesetzt – Unternehmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel

Grimma/Borna/Pegau

Obwohl es ab August los gehen soll, sind viele Lehrstellen in der Region noch unbesetzt. Die Konsequenz davon ist der steigende Fachkräfte-Mangel. Das betrifft viele Branchen, wie die Betriebe in der Region erzählen.

Ausbildungsstellen sind da

Achtzehn Azubis hat die Obstland Dürrweitzschen bei Grimma. Christiane Bley, Personalleiterin des Betriebes, ist aber immer auf der Suche nach Nachwuchs. Das ist ein generelles Problem und hat weniger mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun, erklärt sie. „Wir würden sogar gerne mehr ausbilden. Besonders im Bereich unserer Gärtner.“ Für das kommende Ausbildungsjahr ist deswegen noch nicht Bewerbungsschluss. Drei Stellen gibt es. Bewerber nur einen. Der kommt demnächst zum Probearbeiten. Seine vorherige Ausbildung hat er wegen der Coronakrise verloren, so Bley. Beim Probetag wird sich herausstellen, ob die Arbeit ihm liegt und ob er zum Team passt. Bley überlegt kurz und erklärt dann: „Vielleicht ist das auch eine Chance für die Jugendlichen.“

Nachwuchs wird gebraucht

Über wenige Bewerber wundert sich auch Madeleine Liebetrau. Sie ist eine von zwei Ausbildungsbetreuern bei der Lotter Metall GmbH in Borna. „In diesem Jahr sind es besonders wenige. Ob das an Corona liegt, wissen wir nicht“, sagt sie. Die Bewerberzahlen würden ohnehin schwächer werden. In Borna wird der Nachwuchs gebraucht – und die Übernahmechance ist groß. Der mittelständische Betrieb hat rund 300 Mitarbeiter. Fast alle Lehrlinge, die dieses Jahr fertig werden, bleiben dort. Nur einer beginnt in ein Studium, erklärt Liebetrau.

Ausbildungsbereitschaft bleibt stabil

Bei der Handwerkskammer (HWK) sind, für die ganze Region, noch 229 Lehrstellen offen. Das sei keine kleine, aber auch keine besonders hohe Zahl, erklärt Robert Steinbach, Pressesprecher der HWK. „Wir haben bisher keine negativen Tendenzen bei den abgeschlossenen Verträgen festgestellt.“ Das bestätigt der Hauptgeschäftsführer, Volker Lux: „Die Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Leipzig ist glücklicherweise stabil und nach wie vor ungebrochen hoch. Mit 229 aktiven Lehrstellenangeboten im Lehrstellenradar der Handwerkskammer liegen wir auf dem Niveau der Vorjahre - auch in der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen Situation.“ Besonders die Ausbildungsprämien, durch die Bundesregierung beschlossen, seien ein richtiges und wichtiges Signal für alle Ausbildungsbetriebe, so Lux weiter.

Bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) ist die Zahl höher: Rund 600 Lehrstellen in der Region sind unbesetzt. Davon fallen allein 30 Plätze auf die Ausbildung zur Fachkraft der Lagerlogistik, 17 für den kaufmännischen Beruf im Groß- und Außenhandel. Ausbildungen, die Liebetraus Firma in Borna anbietet und Bereiche, die sie auf Berufsmessen und in Schulen immer wieder bewerben.

Nachwuchs weniger motiviert

Steffi Sommer von der Bäckerei „ Sommer“ in Pegau hat eine Idee, warum so viele Lehrstellen noch unbesetzt sind. Sie und ihr Mann haben über viele Jahre selber Auszubildende gehabt. Anfang der 2000er sogar mehrere zu gleichen Zeit. Bis irgendwann keine Bewerbungen mehr eingingen. „Wir haben die Stellen überall hinterlegt, beim Arbeitsamt angeboten. Aber das war irgendwann zu nervenaufreibend“, so Sommer. Sie meint, der Nachwuchs sei nicht mehr so motiviert, denke lieber an den Feierabend. Sie lacht. „Dabei sind bei uns die Bäcker alle spätestens morgens um 10 auf dem Heimweg.“

Weniger Azubis – bessere Betreuung?

Weniger Stellen als gewöhnlich gibt es bei den Elektroschaltanlagen Grimma. Grund dafür ist nicht die Krise, sondern der Anspruch an eine bessere Betreuung der Auszubildenden. So konnten alle Planstellen für dieses Jahr besetzt werden. „Wir haben uns schon vor Corona stark mit dem Nachwuchs beschäftigt und waren dann auch schon voll“, erklärt Carolina Miosga, Teamleiterin im Ausbildungsbereich. Sie beginnt bereits fast ein Jahr vorher mit der Suche nach Nachwuchskräften. Sieben davon starten im August in drei Lehrberufen. Eine davon zieht für die Arbeit von Sachsen-Anhalt nach Grimma. Miosga hat es sogar geschafft, junge Leute aus anderen Regionen nach Grimma zu holen.

Von Vanessa Gregor