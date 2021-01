Leipziger Symphonieorchester: Neuer Chefdirigent stellt sich im Mai vor

Böhlen

Nach wie vor soll der neue Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) zu Beginn der nächsten Spielzeit feststehen. Das hat Wolfgang Rögner, Intendant des Orchesters, jetzt bekräftigt. Wegen der Corona-Zwangspause, deretwegen das LSO seit Monaten kein Konzert mehr geben kann, hat sich auch die Suche nach einem Nachfolger für Nicolas Krüger verzögert, der den Chefposten im Böhlener Kulturhaus im Mai 2019 überraschend nach weniger als einem Jahr im Amt abgegeben hatte. Ursprünglich sollte die Personalie bereits Ende des Jahres geklärt sein.

Letzter Kandidat soll sich im Mai vorstellen

„Wenn alles gut geht, wird sich der letze Kandidat im Mai vorstellen“, sagt Rögner. Es wäre Ivo Hentschel, der dann ein Operettenkonzert in Torgau und Schkeuditz dirigieren soll. Hentschel ist Jahrgang 1976 und wird mit Beginn der nächsten Saison Musikdirektor und Chefdirigent am Theater Hof. Derzeit ist er erster ständiger Gastdirigent am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin sowie Gastdirigent an der Komischen Oper Berlin.

Einer von fünf Bewerbern

Hentschel ist einer von insgesamt fünf Bewerbern. Der neue Mann soll etwa 60 Prozent aller LSO-Konzerte dirigieren, wie Intendant Rögner bereits vor einigen Monaten erklärt hatte. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Musiker überhaupt wieder öffentlich in Konzerten spielen dürfen. Derzeit sind sie gewissermaßen im Home-Office und in Kurzarbeit – mit der Maßgabe, sich dort fit zu halten. Sie sind deprimiert, weil die Impfungen so schleppend vorangehen, was logischerweise nicht ohne Folgen für die Wiederaufnahme des Konzertbetriebs bleibt.

Dienstpläne für März verschickt

Rögner plant dennoch, als könnte es wieder losgehen. Gerade hat er die Dienstpläne für den März rausgeschickt. Ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft, aber anders geht es nicht, „wir können ja nicht einfach so von null auf hundert hochfahren“.

Neuer Orchesterchef soll Programm mitplanen

Sollten die Musiker wieder konzertieren dürfen, ließe sich der aktuelle Zeitplan bei der Dirigentensuche einhalten. Der neue Orchesterchef stünde dann rechtzeitig zu Beginn der Saison 2021/2022 fest und könnte auch in die Programmgestaltung mit einbezogen werden.

Von Nikos Natsidis