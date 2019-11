Leipziger Zeichner zeigen Doppel-Schau in Lunzenau

Lunzenau

Die Leipziger erobern Lunzenau: Die Karikaturisten und Zeichner Ulrich Forchner und Werner David eröffnen am 16. November eine Doppel-Schau im Eisenbahnmuseum „Zum Prellbock“. Bereits am 9. November plaudert Krimi-Autor Henner Kotte an selber Stelle über mörderische(s) Sachsen. Den Bogen schließt Ekkehard Schulreich, der am 15. November die Geschichte eines kleinen Leipziger Verlages nachzeichnet, der sich mit Originalgrafik einen Namen machte.

Wie einer den anderen sieht: Der Forchner den David... Quelle: David/Forchner

Gemeinsame Personal-Schau ist endlich fällig

„Seit gefühlten 300 Jahren sind wir befreundet, vielleicht auch 400. Oft haben wir beide an Ausstellungen teilgenommen, aber eine Doppel-Ausstellung mit Uli gab es noch nie“, sagt Werner David, genannt l.viss, knufft Ulrich Forchner in die Seite und gibt leichthin den Ton vor, der die Vernissage am 16. November prägen soll. „On Tour zum 70.“ heißt die Schau im einstigen Obergräfenhainer Stationsgebäude, das als Museum und Galerie längst an der Mulde steht; die Zahl bezieht sich auf das Lebensjahrzehnt, das Forchner 2019 abschließen wird.

Während Forchner, in der ersten Hälfte der siebziger Jahre an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) studierte, Einblick in seine Reisetagebücher gibt, hat David, Offset- und Buchdrucker, Gewerkschafter und Abend-Stipendiant der HGB, extra für diesen Anlass Blätter gestaltet – einer Reise auch sie, der Reise nach innen.

... und der David den Forchner. Quelle: David/Forchner

Zwischen bambina und Beatles

„Die meisten kennen mich wegen meiner Karikaturen, etwa im Sachsen-Sonntag“, sagt Ulrich Forchner. Mancher erinnert sich, dass die Verpackung der bambina-Schokolade und der Nudelkoch der Möwe-Eierteigwaren-Verpackung auf seine Geistesblitze zurückgehen. Dass er darauf reduziert wird, genügt ihm nicht. Die Aquarelle, Federzeichnungen, Skizzen, Notizen aus vieler Herren Länder zeigen einen anderen Forchner. Weil der in die Ferne schweifte, entschied Werner David (68) sich für eine Reise ins Ich.

Blatt eins zeigt ihn mit Comic-Helden der Kindheit, weitere mit Jerry Cotton, mit den Beatles. Schon ist er auf den Geschmack gekommen: „Da bleib ich dran. Da folgt noch was. Das ist ja auch eine Aufarbeitung meines Lebens.“ Wie beide Künstler auf- und sich abarbeiten an den Themen und aneinander, ist zu erleben bei der Ausstellungseröffnung, die 19 Uhr beginnt.

Zur Galerie Die Schau zeigt Impressionen: Ulrich Forchner in fernen Ländern, Werner David auf der Reise ins Innen.

Mit Henner Kotte wird’s kriminell

„Im Paradies gibt’s keinen Gänsebraten“ heißt die Sammlung Leipziger Kriminalfälle, die Henner Kotte präsentiert. Der gebürtige Dresdner drückte mit Kabarettist Uwe Steimle die Schulbank und begann seine Autorenkarriere mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte „ Taxi“, für die er 1997 den MDR-Literaturpreis erhielt. Seither entwickelte er sich zum literarischen Experten für das Verbrechen, veröffentliche zahlreiche Bücher, machte sich einen Namen mit seinen Krimi-Führungen. Schuld an diesem Faible, so sagt er, sei seine Mutter; die habe ihm einst solche Lektüre untersagt. Kottes Lesung am 9. November beginnt 19 Uhr.

Buch über Originalgrafik schlägt eine Brücke

Den Bogen zurück zur bildenden Kunst schlägt das Buch „Ins Schwarze!“ Karl-Georg Hirsch, Werner Klemke, Albrecht von Bodecker, Wolfgang Würfel – zahlreiche Künstler gewann der Verleger Karl Quarch für Holzstich-Editionen, abgezogen vom Original-Druckstock und von den Künstlern signiert. Ein längst abgeschlossenes, aber mitnichten vergessenes Sammelgebiet für Freunde der Druck- und Buchkunst.

Quarchs geschmacksbildender Anspruch, gediegenes Gebrauchsgut für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen – und das für einen kleinen Preis – setzte Maßstäbe in der DDR. Warum der Verleger damit in der zurückkehrenden Marktwirtschaft scheitern musste, erörtert Journalist und Autor Ekkehard Schulreich am 15. November ab 19 Uhr im pointierten Gespräch mit Museumschef Matthias Lehmann.

Von Ekkehard Schulreich