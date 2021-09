Letzte Chance: Frohburger Freibad offen bis 15. September

Frohburg

Der Spätsommer zeigte sich plötzlich von seiner besten Seite. Doch können die wohl letzten Sonnen-Sommertage die Frohburger Freibad-Saison kaum mehr aufbessern. Das Naturbad hat – im Gegensatz zu vielen anderen schon geschlossenen Freibädern – noch bis zum 15. September geöffnet. Doch die Bilanz wird das nicht retten.

Nur 8000 Besucher

„So eine schlechte Saison hatten wir noch nie“, sagt Matthias Stengel, der gemeinsam mit zwei Rettungsschwimmern den Badebetrieb absichert. Seit er vor 16 Jahren selbst als Rettungsschwimmer begonnen hatte, habe es nie so wenig Zuspruch gegeben. „Wir kommen nicht einmal auf die Hälfte der üblichen Besucherzahlen“, sagt der Mann, der seit sieben Jahren als Stadt-Mitarbeiter das Bad betreut.

Knapp 8000 Menschen habe es in das Naturbad im Grünen gezogen, das 1936 in einem alten Steinbruch entstanden war. „Wenn das Wetter schön war, waren die Leute da, keine Frage“, so Stengel. Aber der August mit Kühle und Regen habe viele abgehalten. Jetzt im September „kommen vor allem die Dauerschwimmer, die Hartgesottenen, die immer da sind. Doch Rekorde werden wir keine mehr brechen“. Immerhin 18, 19 Grad Celsius hat das Wasser aber immer noch.

Noch ist das Freibad geöffnet. Doch nur wenige nutzen die letzte Möglichkeit, um abzutauchen. Quelle: Jens Paul Taubert

Zwei Becken werden saniert

Weil nach der Saison vor der Saison ist, konzentriert sich die Stadt jetzt auf Arbeiten, die über den Winter erfolgen sollen. „Wir wollen das Nichtschwimmer- und das Kleinkinder-Becken sanieren“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Die Fördermittel-Zusage liege vor. 200 000 Euro erhalte die Kommune aus dem Programm Vitale Dorfkerne. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf 267 000 Euro. „Wir werden schrittweise vorgehen, denn wir müssen unbedingt im Kostenrahmen bleiben.“ Das sei angesichts der Baupreis-Entwicklung eine Herausforderung. Bis zum Badestart im Mai 2022 wolle man fertig sein.

Vielleicht reicht das Geld noch für eine Rutsche

„Am Nichtschwimmer-Becken muss dringend etwas gemacht werden“, bestätigt René Baer vom Bauamt der Stadt. Viele Fliesen seien brüchig, zudem seien die Umrandung desolat und die Folie hinüber. Nach der Sanierung würden die Becken wieder mindestens 20 Jahre halten, erwartet Baer. „Wenn es das Budget noch hergibt, installieren wir auch eine Halbschalen-Rutsche.“ Die Bauleistungen werden jetzt ausgeschrieben. Der Stadtrat soll im Oktober die Auftragsvergabe vornehmen.

Von Ekkehard Schulreich