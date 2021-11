Letztmals mit Hiensch: Frohburger Stadtrat will Kohrens Zentrum fördern 

Frohburg

Ein Städtebauliches Entwicklungskonzept soll Impulse für den historischen Kern von Kohren-Sahlis geben. Der Frohburger Stadtrat befasst sich auf seiner Sitzung am 18. November mit der Abgrenzung des ins Auge gefassten Fördergebietes. Mit den Unterlagen wird die Aufnahme in die Städtebauförderung angestrebt. Die Kommune will Mittel aus dem Programm „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ erhalten.

Rittergut, Blasorchester, Digitaltechnik und Reinigung

Außerdem geht es bei der Zusammenkunft um die Fortführung der Sanierung im Rittergut Prießnitz und um einen Zuschuss für das Blasorchester der Frohburger Feuerwehr. Und es soll digitale Technik wie interaktive Tafeln und Notebooks für Grundschule und Kindergarten angeschafft werden. Und die Auftragsvergabe für Reinigungsleistungen in den Kindertagesstätten Greifenhain, Eschefeld und Prießnitz ist vorgesehen.

Abschiedssitzung vorm Bürgermeister-Ruhestand

Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 19 Uhr, im Saal des Bürgerzentrums. Es ist die letzte unter der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), der Ende des Monats nach 31,5 Amtsjahren in den Ruhestand wechselt.

Von es